Разрушающая сила кармы

Акмарал

...Мотивы того, почему Зейнеп выдали замуж в 14 лет за женатого человека старше ее на 30 лет, неизвестны. Она стала токал. Спустя год уже была юной мамой, родив Акмарал.

Потом одного за другим родила двоих сыновей. Муж обеспечивал вторую семью продуктами питания и вещами. До тех пор, пока не потерял все.

Когда он больше не мог содержать семью, Зейнеп пошла работать в дом к людям, имевшим богатство и власть. Стирала, убирала дом и двор, готовила.

Подросшая Акмарал часто ходила с ней, чтобы помочь. Однаж­ды Зейнеп приболела и отправила вместо себя дочь-подростка. В тот злополучный день в доме, кроме хозяина, никого не было. Он набросился на 16-летнюю девочку и изнасиловал ее. Акмарал не стала скрывать случившееся и, вернувшись домой, рассказала обо всем маме.

Зейнеп поделилась с мужем, и вместе они отправились на переговоры к насильнику. Тот не стал отпираться, предложив взять Акмарал второй женой. Построил в этом же ауле для нее маленький домик, всячески поддерживал, не обижал...

Вскоре выяснилось, что Акмарал забеременела. Первым родился сын, потом – дочь. Их отец время от времени наведывался в дом, обеспечивая необходимым.

Она была довольна жизнью: никто не обижал, не упрекал и не оскорблял. Уважительно относилась и байбише, в доме которой появлялась Акмарал, когда проводились какие-то мероприятия и требовалась помощь.

И только оставаясь наедине со своими мыслями, она признавалась себе, что мечтала об иной жизни. Мысленно строила планы выйти замуж за одноклассника, с которым у нее была взаимная симпатия. Но судьба распорядилась иначе.

Однажды угощение для второй семьи муж передал через своего родственника. Тот, видя, что Акмарал дома одна с маленькими детьми, набросился на нее и изнасиловал. Был уверен, что об этом никто не узнает, а сама она вряд ли кому-то расскажет, тем более мужу.

Но нашлись случайные свидетели, и вскоре по селу пошла молва о неверности Акмарал. Слухи дошли и до супруга. Он не поверил, что его кроткая Акмарал способна на измену.

Женщина выложила все как на духу. Разъяренный мужчина наказал родственника, жестоко избив. От удара тот ослеп и на всю жизнь остался хромым.

Незадолго до смерти первого мужа Акмарал родила еще одну дочь. Вскоре после похорон по казахской народной традиции женщину выдали замуж за родственника мужа.

Поначалу жизнь с ним складывалась неплохо, но через год-два он начал ее поколачивать, щедро осыпать бранными словами. Когда подросла вторая дочь, жизнь понемногу наладилась. К падчерице второй муж относился­ по-отцовски, и это радовало Акмарал, вселяя надежду, что все образуется.

Через время родилась общая дочь. В какой-то момент, видя, как мужчина кружится вокруг девочек, она решила, что жизнь окончательно наладилась.

Благостное состояние длилось до тех пор, пока Акмарал не обратила внимание, что 15-летняя дочь Молдир замкнулась в себе, потеряла интерес к окружающим, а на лице застыл какой-то страх.

Во время расспросов дочь ссылалась на усталость. Но мать это не успокоило. Потом заметила, что угловатая дочь слегка округлилась, в голове промельк­нула страшная мысль. Стала анализировать свое сос­тояние после изнасилования, переживания и эмоции. И в какой-то миг осенило: дочь пов­торяет ее судьбу. На прямые расспросы, кто ее обидел, девочка не проронила ни слова, глазами указав на отчима.

Она тут же с ребенком поехала к байбише, заявив, что не намерена это так оставлять, придаст огласке факт насилия и будет добиваться самого сурового наказания.

Старшая жена выслушала ее и попросила не горячиться, напомнив Акмарал, что, кроме Молдир, у нее есть еще и другие дети и огласка ляжет пятном на весь род, в том числе и на них.

Акмарал поддалась на уговоры, согласившись уладить ситуацию миром. Ей и в голову не могло прийти, что, не наказав насильника, она переложила кармическую задачу на следую­щее поколение, на своих детей и внуков, а может, и правнуков.

Молдир

Судьбу 15-летней Молдир решали с участием старейшины рода насильника. Выходом из ситуации стала женитьба братишки отчима на Молдир. Все в том же ауле в 90-х годах сыграли свадьбу.

Молдир вспоминает, что после замужества жила очень хорошо. Муж ей достался спокойный и надежный, не обижал. И даже отправил молодую жену, только что окончившую среднюю школу и родившую дочь, которую записали на ее мать Акмарал, учиться в медицинский колледж.

Сам он тоже поступил на заочное отделение, продолжая работать, чтобы обеспечивать увеличившуюся после рождения совместной дочери семью. Супруг был бесконечно рад появлению малышки. Жизнь складывалась настолько безоблачно, что медсестра боялась даже лишний раз порадоваться этому, чтобы не спугнуть свое счастье.

Не случись дорожная авария, в которой погиб супруг, у Молдир, наверное, все было бы хорошо. Но вдова осталась одна с двумя дочерьми. Растить их было непросто. И проблема была не только в материальных трудностях.

Если в ауле молодая женщина остается одна, к ней начинают стучаться мужчины. Молдир никого не впускала в свой дом, всем давала от ворот поворот. Но слава о ней как о гулящей уже кубарем катилась по улицам села.

Пришлось переехать жить в другой аул, где как раз требовалась медсестра в местный ФАП. Благо жильем обеспечивали бесплатно.

Там молодая женщина познакомилась с фельдшером. Он был заметно старше ее. От него Молдир родила сына. Решили создать семью, стали жить вместе.

Новый муж оказался романтиком, умел красиво ухаживать и делать приятные сюрпризы. То комплимент сделает, то букетик полевых цветов принесет в подарок. Что еще надо для полного счастья?!

Оно заполонило весь дом. Так было до тех пор, пока однажды старшая дочь Шара не пришла домой перевозбужденная. На расспросы ответила, что упала и сильно ударилась.

Молдир тут же осмотрела дочь, но не увидела ни кровоподтеков, ни синяков. Это ее слегка насторожило. Материнское сердце забеспокоилось, предчувствуя беду.

В мае прошлого года Молдир увидела, что у дочери пропала талия. Подошла сзади, приобняла и обомлела, осознав, что у нее растет живот.

Шара не стала отнекиваться, откровенно рассказав, что давно решила для себя окончить 9-й класс и уехать учиться в город. Но не успела, все раскрылось раньше.

– Разговаривая с Шарой, я как-то спросила ее, почему она молчала, почему не призналась маме в случившемся, – рассказывает руководитель кризисного центра Малика Жусупова. – В ответ услышала, что девочка, видя маму счастливой, побоялась сказать правду о насильнике-отчиме. Мама каждый день его нахваливала, и ей не хотелось разрушать этот мир, пусть и иллюзорный. Как по мне, так все четыре поколения женщин в этой семье жили именно в таком мире.

Шара

Накануне нового года Шара родила мальчика. Его записали на Молдир. Пожалуй, это все, что мама сделала, чтобы поддержать свою дочь в столь непростой ситуации.

Над ее отчимом сейчас идет судебный процесс. Анализ ДНК новорожденного подтвердил его отцовство. После этого мужчину отправили в следственный изолятор, а уголовное дело передали в суд.

Удивительно, но Молдир до последнего оставалась с ним. Получив после травмы позвонка группу инвалидности, муж уже не работал, и она из чувства сос­традания продолжала ухаживать за ним.

– Еще в первые месяцы, как только Молдир привезла Шару в кризисный центр, я пыталась понять, не испытывает ли она отвращение к насильнику ее дочери? – продолжает Малика Абдрашевна. – В ответ слышала, что она не верит, такого не может быть, а дочь просто наговари­вает. С надеждой ждала ДНК. После экспертизы перестала ездить к Шаре, прекратила с ней всякое общение, уйдя в депрессию. Ее можно понять: верила в любовь, не ожидала такой подлости со стороны мужа.

Молдир страдает из-за его поступка, хотя сама пережила насилие, ее, как товар, передали другому мужчине, и, несмотря на это, беспокоится не о дочери, а о том, как инвалид будет отбывать наказание, которое вот-вот определит суд.

– Почему мать поставила на первый план насильника, а не интересы своей дочери? – за­дается вопросом Малика Жусупова. – Меня это интересует.­ С подобным я сталкиваюсь не первый раз. Сейчас у меня есть подобный кейс. Мужчина несколько месяцев насиловал свою дочь, пока не выяснилось, что девочка забеременела. В кризис­ном центре был момент, когда его обитатели застали дикую картину: мать этой девочки, закрыв рот дочери полотенцем, избивала ее, приговаривая, что та во всем виновата и это из-за нее муж теперь будет страдать в тюрьме. Сейчас с этой женщиной работает психиатр и психолог.

Статистика свидетельствует: 9% девочек страдают от своих матерей, мужчины которых их изнасиловали. Это может быть и отчим, и родной отец.

Специалисты кризисного центра, видя, что фактов насилия над несовершеннолетними становится больше, стали не просто их фиксировать, а вникать в суть, пытаясь разобраться в причинах. И пришли к выводу, что 67% подростков, оказавшихся в кризисном центре после насилия, повторяют судьбу своих мам, а то и бабушек, которые точно так же в подростковом возрасте стали жертвами насилия.

Сейчас Малика Жусупова со своей командой всячески поддерживает Шару в ее решимости разорвать этот порочный круг. Юная женщина не намерена прощать насильника или просить суд смягчить ему наказание.

Есть надежда, что благодаря работе психологов и всего персонала кризисного центра Шара убедится, что в случившемся нет ее вины, как это пытается преподнести Молдир. И это осознание поможет ей вырваться из адского круга и вытащить своих детей из кармического болота.