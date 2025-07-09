Развитие цифровых сервисов обсудил Бектенов с гендиректором «Яндекс Global»

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Правительство работает над формированием сбалансированного регулирования платформенной занятости с учетом особенностей налогообложения самозанятых. В данном контексте особую актуальность приобретает инициатива, реализуемая Yandex Qazaqstan

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором «Яндекс Global» Даниилом Шулейко и руководителем Yandex Qazaqstan Тимуром Шалекеновым. Они обсудили перспективы развития цифровых сервисов, платформенной занятости и реализации технологических проектов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Яндекс Такси стало первым в стране налоговым агентом. Общее число участников платформы с момента запуска в сентябре прошлого года уже достигло 86 тыс. человек. В развитие проекта инвестировано более 4,9 млрд тенге, в качестве агента компанией удержано и перечислено в бюджет 4,3 млрд тенге.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил активно внедрять цифровые решения для удобства граждан. Для эффективного регулирования платформенной занятости Правительство заинтересовано в новых подходах к социальной защите, налогообложению и правовому статусу самозанятых и фрилансеров. Для вывода данного сектора из тени и вовлечения в активную экономику важно обеспечить плавный переход на новый налоговый режим с 1 января 2026 года. Вопрос касается деятельности сотен тысяч наших граждан», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Генеральный директор Яндекса Даниил Шулейко отметил плодотворное сотрудничество и подтвердил намерение компании продолжать развитие технологических инициатив в стране.

Кроме того, в ходе встречи рассмотрены планы по развитию сервиса междугородних пассажирских перевозок. На сегодня Yandex Qazaqstan обеспечена большая часть ключевых направлений по стране.

Акцентировано внимание на вопросах безопасности на дорогах. Так, для безопасности пассажиров и водителей введена проверка водительских удостоверений, проводится селфи-контроль и регулярные фотоосмотры автомобилей. Система автоконтроля отслеживает скорость, уровень усталости водителей и другие параметры. В режиме реального времени фиксируются нештатные ситуации и ДТП, а также контролируются отклонения от маршрута и другие риски.

Внимание также уделено другим технологическим инициативам, реализуемым компанией. Так, в пилотном режиме внедряется голосовой помощник на базе искусственного интеллекта в контакт-центре 1414 с поддержкой казахского и русского языков. Развивается проект визуализации экстренных вызовов скорой помощи на карте города.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению совместной работы. Премьер-министр дал ряд поручений профильным ведомствам по совместной реализации цифровых проектов.

#яндекс #Цифровой сервис

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