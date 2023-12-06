Развитие креативной индустрии обсудили члены Клуба экспертов при Сенате

Сенат, Парламент
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Заседание Клуба молодых экспертов при Сенате прошло сегодня под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева. Его  участники обсудили ключевые задачи по развитию креативной индустрии, обозначенные главой государства в послании народу, и формат совместной работы по их реализации. Приглашенным гостем стала министр культуры и информации Аида Балаева.

Фото: Н. Байбулин

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что динамично развивающаяся креативная индустрия ­­ стала значимой составляющей современной глобальной экономики. В сентябрьском послании глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по развитию этой сферы в стране. Для качественной реализации мер по поддержке сектора, по мнению председателя палаты, необходима совместная системная работа всех заинтересованных сторон.

«В сентябрьском послании президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил конкретные задачи по развитию сферы креативной индустрии в Казахстане. В этих направлениях государственными органами должна проводиться комплексная работа, включая создание правовых условий, развитие креативных проектов в регионах страны, помощь с коммерциализацией продуктов. Готовятся ряд изменений в законодательство страны. Можно сказать, что сейчас формируется необходимый базис для дальнейшего эффективного развития сферы. В рамках этой работы очень важно выстраивать продуктивный диалог между депутатами, представителями государственных институтов, креативной индустрии, а также экспертами», – акцентировал председатель палаты.

В ходе экспертного обсуждения Маулен Ашимбаев подчеркнул, что потенциал развития отечественной креативной индустрии в стране достаточно высокий. Основан он, прежде всего, на творческом и интеллектуальном капитале граждан и служит источником развития инклюзивной экономики. Однако в Казахстане вклад сферы в ВВП не достигает сегодня и 1%. Доля в структуре занятости также низкая.

«Сегодня участникам сферы креативной индустрии важны практические шаги. В этом отношении прошу рассматривать нашу сегодняшнюю встречу как «сверку часов» перед принятием необходимых законодательных изменений. Группа депутатов прорабатывает вопрос внесения изменений и дополнений в Закон «О культуре» и «Об авторском праве и смежных правах». Сенаторы провели ряд встреч по направлениям развития креативных индустрий и готовят соответствующие предложения», – отметил Маулен Ашимбаев и призвал заинтересованные стороны принять участие в законодательной работе палаты.

О комплексных мерах по укреплению развития сферы креативной индустрии и стартап-проектах во время встречи с экспертами рассказала министр культуры и информации Аида Балаева. Одной из приоритетных задач она назвала смещение в работе акцентов с крупных городов на регионы, чтобы в каждом областном центре или городе специалисты работали с местными талантами и раскрывали их потенциал. Кроме того, принципиально важно позиционировать интеллектуальную собственность таким же имуществом, как оборудование или технологии, формирующим добавленную стоимость.

В ходе встречи также выступили члены Клуба молодых экспертов при Сенате и озвучили свои предложения по развитию креативной индустрии в условиях новой экономической модели. Речь шла, как о разрабатываемых проектах, включая сферы медиа, кино, музыки, дизайна, образования, информационных технологий, так и о результатах действующих проектов, опыт которых важно учитывать и адаптировать с учетом запросов рынка в современных реалиях.

О результатах своей работы и перспективах развития отрасли рассказали поэтесса и музыкант Макпал Жумабай, художественный директор галереи Pygmalion Анвар Мусирепов, продюсер фильма «ҚАШ», генеральный продюсер Qara Studios Еркебулан Куришбаев, продюсер лейбла JUZ Entertainment Ерболат Беделхан, юрист, креативный продюсер, Нурдаулет Бекжан, основатель компании «Мануфактура ER» Александр Ермаков, а также руководитель Департамента креативного туризма нацкомпании «Kazakh Tourism» Ирина Харитонова.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев

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