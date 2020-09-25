​Развитие с приставкой «Онлайн»

ПОЛЕТЫ ОНЛАЙН И НАЯВУ
Перейти на качественный онлайн-продукт не так просто, как может показаться. Быстрее всего смогли перестроиться те, у кого и до эпохи коронавируса был электронный формат, хотя бы частично – видеолекции, мастер-классы, презентации. Стоит отметить, что чаще всего это репетиторы, шахматные школы, в некоторой степени студии рисунка. Кроме того, именно они смогли активно внедрить онлайн-уроки в режиме реального времени, через ту же платформу Zoom. Но вот уж очень сложно представить, как в это время репетировали хоровые коллективы или тренировались футбольные команды.
Вот и коллектив Павлодарской детской технической школы весной, когда начался строгий карантин, сначала растерялся – ну как показывать детям, например, нюансы авиамоделирования?
– На образовательном фронте мы уже 60 лет, но в такой ситуации, конечно же, впервые. Техническая школа – это кузница будущих инженеров, летчиков, строителей. Технически грамотная молодежь – это будущее страны. Но здесь главное – заниматься! – рассказывает директор школы Александр Зозуля. – Мы в общем многое делаем руками. В апреле, когда карантин объявили, сначала задумались, а потом оглянулись вокруг – все переходят на онлайн. Да, трудно, но к новым реалиям начали приспосабливаться.