​Развитие с приставкой «Онлайн»

ПОЛЕТЫ ОНЛАЙН И НАЯВУ

Перейти на качественный онлайн-продукт не так просто, как может показаться. Быстрее всего смогли перестроиться те, у кого и до эпохи коронавируса был электронный формат, хотя бы частично – видеолекции, мастер-классы, презентации. Стоит отметить, что чаще всего это репетиторы, шахматные школы, в некоторой степени студии рисунка. Кроме того, именно они смогли активно внедрить онлайн-уроки в режиме реального времени, через ту же платформу Zoom. Но вот уж очень сложно представить, как в это время репетировали хоровые коллективы или тренировались футбольные команды.

Вот и коллектив Павлодарской детской технической школы вес­ной, когда начался строгий карантин, сначала растерялся – ну как показывать детям, например, нюансы авиа­моделирования?

– На образовательном фронте мы уже 60 лет, но в такой ситуа­ции, конечно же, впервые. Техническая школа – это кузница будущих инженеров, летчиков, строителей. Технически грамотная молодежь – это будущее страны. Но здесь главное – за­ниматься! – рассказывает директор школы Александр Зозуля. – Мы в общем многое делаем руками. В апреле, когда карантин объявили, сначала задумались, а потом оглянулись вокруг – все переходят на онлайн. Да, трудно, но к новым реалиям начали прис­посабливаться.

По словам Александра Николае­вича, в конце прошлого учебного года ситуацию спасло то, что ребята уже имели навыки, поэтому они могли многое выполнить самостоятельно – задания, полученные по Сети, паники у них не вызывали.

К счастью, сейчас уже есть послабления, и дети встречаются с педагогами. Ну а они, в свою очередь, все лето тоже готовились, в том числе к дистанционному формату – очень помогли в этом сотрудники республиканского учебно-методического центра дополнительного образования, да и с коллегами из других областей обменивались новым опытом.

– За это лето мы все прочувствовали, как нам надоело находиться дома. Я больше всего боялся, что дети привыкнут сидеть, ничего не делая, – признается директор школы. – Но, как ни странно, ребята соскучились по занятиям, по школе. И я наблюдаю: дети приходят все с родителями, и родители не меньше их рады, что мы работаем.

Сейчас в школе действует около 40 кружков, которые посещают почти 700 воспитанников. Уроки идут по новой схеме – по 40 минут в группах по 5 человек с соблюдением санитарного режима. Конечно, непривычно, что есть ограничения по времени – раньше занятия здесь длились намного дольше, но все же это лучше, чем полностью онлайн.

Однако в некоторых моментах приходится все также комбинировать 2 формата. Например, недавно 9 воспитанников технической школы Павлодара участвовали в республиканском чемпионате по авиа-, судо-, авто-, ракетомодельному спорту. И это мероприятие было тоже в онлайн-формате, но с охватом всех 17 регионов страны. Как рассказал Александр Зозуля, до старта дети работали дома под руководством наставников, а непосредственно в день турнира запускали свои модели на реке Усолка и на стадионе школы № 4. Главным условием было наличие качественной видеокамеры и продуманная работа для трансляции, потому что жюри из столицы могло наблюдать за всем только через Интернет. А вот стендовой оценки в нынешнем году не было. Но это не помешало павлодарцам выступить достойно: Леонид Троян завоевал золотую и бронзовую медали по авиамоделированию, а Михаил Кайстра взял «бронзу» по судомоделированию.

НЕ ВАРИАНТ

Жительница столицы Динара Заитова сейчас уже с улыбкой вспоминает дополнительные развивающие уроки своих дочек во время карантина: 14-летняя Аяулым занималась в музыкальной школе, причем в отделении хорового пения, а 12-летняя Алтынай – в классе цирковой гимнастики. Но в то время, когда не было никаких очных встреч, семье было не до улыбок.

– Все уроки в музыкальной школе проходили через WhatsApp, и если часть из них трудностей не вызывали, то с хором была большая проблема, – рассказывает Динара. – Главная сложность – настроить качество звука для группового звучания, что просто нереально при отсутствии профессиональной аппаратуры у каждого из участников коллектива. Кроме того, давали о себе знать и перебои со связью. В итоге хорового пения как такового не было. Учитель раздала детям их личные партии, они отдельно их разучивали, когда пришло время экзаменов, мы записывали на видео своего ребенка и высылали педагогу. Чтобы добиться лучшего результата, дочка даже несколько раз перезаписывала, но, по сути, все это было на уровне самостоятельной работы. Благо Аяулым уже давно ходила в хор, для нее это был даже последний год учебы в музыкальной школе, так что качество в нашем случае пострадало меньше.

Чего не скажешь о спортивных занятиях Алтынай: вместо традиционных двухчасовых тренировок проводились 30-минутные онлайн-занятия. Но, как заметила мама девочки, это лучше, чем ничего.

К слову, именно спортивные секции оказались в самом незавидном положении, потому что дети теряли форму.

И если петь и играть на музыкальном инструменте дома еще как-то получалось, то вот выполнять опасные трюки, специальные упражнения с инвентарем, на снарядах (и речь о самых разных видах спорта) в условиях квартиры просто нереально. Да, тренеры старались поддерживать общую физподготовку своих воспитанников, по всей стране проходили многочисленные онлайн-турниры по подтягиванию, отжиманию, другим простым элементам, но это было далеко от традиционной нагрузки, которую получали юные спортсмены раньше и к которой вернулись сейчас.

Частный сектор на рынке дополнительного образования оказался в гораздо более сложных условиях, чем государственные школы, поэтому именно частники быстрее всех перестроились, предложив своим воспитанникам и их родителям более-менее качественную подачу обучения в онлайн. Исключением стали те самые спортивные и танцевальные секции.

– Моя пятилетняя дочь Валерия посещает студию танца «Холи», но во время карантина мы отказались от онлайн-занятий, потому что это и не танцы вовсе были, а общая физподготовка, – рассказывает павлодарка Нина Трауд. – Наши педагоги вынуждены были предложить родителям даже новый вариант по оплате – не за полный месяц занятий, а определенную сумму за отдельный урок, но мы посчитали и это бессмысленным, потому что работы в коллективе не было. Но чтобы поддержать студию танца, куда мы уже, кстати, вернулись после снятия ограничений, даже во время карантина мы платили за аренду помещения, иначе бы просто потеряли удобный зал.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Пожалуй, самый главный плюс дистанционного формата – это стертые границы.

Если раньше мы почти не задумывались о доступе к дополнительному образованию для наших детей за рубежом,

то в условиях карантина просто пошли за поиском в Сеть.

Руководитель новосибирской студии декоративно-прикладного искусства Мария Крючкова рассказывает, что этой весной она набрала 2 группы воспитанников из приграничных казах­станских городов, в том числе из Павлодара.

– У нас все совпало: часовой пояс, нет проблем с языком, а главное – я смогла предложить родителям качественные онлайн-занятия. Дело в том, что я давно работала с детьми наших бывших соотечественников, которые сейчас живут в США, поэтому уже адаптировала традиционные уроки под удаленку. Теперь у меня есть и подробные методички для детей, есть онлайн-уроки в записи для выполнения домашних заданий – они продуманы для разного возраста, но в создание таких пособий пришлось вложиться финансово и буквально три недели работать круглыми сутками. Плюс я веду занятия в режиме реального времени – давно приобрела соответствующее оборудование для качественной трансляции, освещения и так далее. По сути, все это и ответило на запрос казахстанских родителей, которые просто не смогли занять своих детей дома самостоятельно, – поясняет Мария.

В числе ее учениц 15-летняя Елена из Павлодара. Девочка рассказала, что она сама искала для себя варианты в Сети еще весной, когда поняла, что будет ограничена домашним обучением.

– В Казахстане тоже были предложения, и в родном Павлодаре, причем почти все дешевле, чем заинтересовавшие меня питерские и новосибирские студии. Но при разнице в цене сразу было видно и разницу в качестве подачи материала. К сожалению, павлодарское обучение сводилось к онлайн-урокам через Zoom и, по сути, к моему самостоятельному изучению заданного. Я думаю, что все это можно делать и бесплатно, ориентируясь на видео с YouTube, – поясняет Елена.

Столкнулась с этим и многодетная мама из Алматы Асем Бакытова, которая тем не менее считает онлайн-кружки действительно спасительной альтернативой. В марте ее старший сын, 8-летний Амир, как и тысячи казахстанских ребят, не смог ходить в музыкальную и спортивную школы. Отпала и студия рисования, которую двое старших детей – Амир и 6-летний Айдар – посещали по выходным.

– Примерно через месяц после объявления первого строгого карантина возобновились уроки в музыкальной школе – все было через WhatsApp, и все спецдисциплины, и сольфеджио, – вспоминает Асем, – и держались мы только на интересе ребенка, ему действительно нравится играть на фортепиано. Но тем не менее и весной, и летом мне пришлось занимать время детей с пользой (я была в положении, и моих троих мальчишек нужно было развлекать), поэтому я нашла две казахстанские платформы – по шахматами и по развитию математики и логики. Определенное время я изучала предложение на рынке, в том числе и по цене. В некоторых школах онлайн-обу­чение оказалось значительно дешевле, но потом я поняла, что это уловка. Индивидуальные онлайн-занятия стоят как раз дороже таких же офлайн-уроков (из-за вынужденных вложений в технику, например), а дешевле только групповые. Однако не все педагоги умеют работать с группой через Интернет – контроля за детьми у многих просто нет, здесь же к ребенку не подойдешь, как на традиционном уроке. Я это ощутила, когда мои дети занимались шахматами. А вот спорт у нас накрылся окончательно, поэтому мы купили детям батут – у нас частный дом и была такая возможность.

Постепенно эта семья сменила онлайн-курсы, выбрав более подходящие по качеству. Например, для детей приобрели курсы по рисованию российской онлайн-платформы: сайт и уроки выстроены настолько продумано, что мальчишки работают на нем полностью самостоятельно, выполняя рисунки, следуя онлайн-уроку. Приглянулась еще одна российская платформа – на развитие логики. Она принципиально отличалась от казахстанской тем, что наши отечественные разработчики просто вели онлайн-занятия учителя с ребенком, а вот россияне сделали специальный сайт, на котором ребенок работает самостоятельно по компьютеру.

– Как родитель, я благодарна онлайн-сервисам в дополнительном образовании. Часть из них, например рисование, даже оставлю после возвращения к полностью обычной жизни, потому что они продуманы и качественно работают, при этом мы не тратим время на дорогу, а для нас это очень актуально – мы живем в пригороде, – резюмирует Асем. – В карантин начало активно развиваться это направление, и наш ребенок занимался по этим платформам с большим удовольствием, чем сейчас уроками в школе. Помимо прочего, такой формат обучения повлиял на Амира – он стал более организованным, самостоятельным, сам нажимает на нужные ссылки, сам все включает, открывает платформы, подсказывает младшим. Но тем не менее есть направления, которые дистанционно развивать просто нереально – та же музыкальная школа, спорт, шахматы (на примере своего сына я поняла, что даже тут должен быть прямой контакт с педагогом). Более того, поскольку сейчас и общеобразовательная школа действует в онлайн-режиме, мы отказались от логики и шахмат, чтобы не было перегруза. Если бы была возможность водить детей на секции в обычном формате, то все было бы гармоничнее.