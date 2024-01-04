Реалии жизни: о чем снимают кино в Казахстане

Культура, Кино
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Аменова Дана
Корреспондент

В Госцентре поддержки национального кино рассказали о приоритетной тематике национальных фильмов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ГЦПНК

Как сообщается, кинопроекты, претендующие на признание национальных фильмов ежегодно проходят большой конкурсный отбор. Все они должны соответствовать определенной категории.

В связи с этим Государственный центр поддержки национального кино объявляет приоритетные темы для отбора кинопроектов в 2024 году.

Социально-значимые игровые фильмы:

«Семья – основа государства»;

«Формула успеха»;

«Закон и порядок»;

«Дети наше будущее»;

«Человек и природа»;

«Межэтническое согласие»;

«Ответственность за себя и общество»;

«Наука и жизнь»;

«Армия»);

«Историческое кино»;

«Фильмы о спорте»;

«Популяризация государственных и национальных событий и праздников»;

«Человек труда».

Полное описание категорий доступно на сайте.

Анимационные фильмы:

-любовь к Родине;

-сохранение народных традиций;

-защита семейных ценностей, тема родителей и детей;

-воспитание духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, лидерство, целеполагание, мотивация;

-культурная самобытность Казахстана с сохранением межэтнического и межконфессионального согласие, важность дружбы и взаимопомощи;

-защита животных, человек и природа;

-проблема буллинга в школах.

Документальные фильмы, в том числе фильмы-события:

-развитие гражданского общества

-единство в многонациональном и многоконфессиональном Казахстане;

-историко-культурное и природное наследие Казахстана;

-современный Казахстан, политические реформы

-сохранение народных традиций;

-герои среди нас;

-исторические личности, деятели культуры, науки и спорта;

-достижения в сферах культуры, науки и техники;

-экология и охрана природных ресурсов;

-наука и жизнь;

-особенности природы Казахстана.

#кино #госцентр поддержки национального кино #тематика

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