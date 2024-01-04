Реалии жизни: о чем снимают кино в Казахстане

В Госцентре поддержки национального кино рассказали о приоритетной тематике национальных фильмов, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщается, кинопроекты, претендующие на признание национальных фильмов ежегодно проходят большой конкурсный отбор. Все они должны соответствовать определенной категории.
В связи с этим Государственный центр поддержки национального кино объявляет приоритетные темы для отбора кинопроектов в 2024 году.
Социально-значимые игровые фильмы:
«Семья – основа государства»;
«Формула успеха»;
«Закон и порядок»;
«Дети наше будущее»;
«Человек и природа»;
«Межэтническое согласие»;
«Ответственность за себя и общество»;
«Наука и жизнь»;
«Армия»);
«Историческое кино»;
«Фильмы о спорте»;
«Популяризация государственных и национальных событий и праздников»;
«Человек труда».
Полное описание категорий доступно на сайте.
Анимационные фильмы:
-любовь к Родине;
-сохранение народных традиций;
-защита семейных ценностей, тема родителей и детей;
-воспитание духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, лидерство, целеполагание, мотивация;
-культурная самобытность Казахстана с сохранением межэтнического и межконфессионального согласие, важность дружбы и взаимопомощи;
-защита животных, человек и природа;
-проблема буллинга в школах.
Документальные фильмы, в том числе фильмы-события:
-развитие гражданского общества
-единство в многонациональном и многоконфессиональном Казахстане;
-историко-культурное и природное наследие Казахстана;
-современный Казахстан, политические реформы
-сохранение народных традиций;
-герои среди нас;
-исторические личности, деятели культуры, науки и спорта;
-достижения в сферах культуры, науки и техники;
-экология и охрана природных ресурсов;
-наука и жизнь;
-особенности природы Казахстана.