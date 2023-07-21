Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве

Правительство, Образование
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На сегодня проведена работа по составлению стандартов технологического оснащения образовательных учреждений.

Фото пресс-службы Правительства РК

Вопросы реализации Национального проекта в области образования «Комфортная школа» обсудили на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

По поручению главы государства реализуется национальный проект «Комфортная школа», в рамках которого в 2024-2025 годах будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест.

На сегодня проведена работа по составлению стандартов технологического оснащения образовательных учреждений.

Предварительный перечень предусматривает мебель, наглядные пособия, учебное, компьютерное, музыкальное, интерактивное и спортивное оснащение.

В пресс-службу отметили, что совместно с НПП «Атамекен» проработан вопрос участия в нацпроекте отечественных товаропроизводителей.

Новые школы будут семи типов: на 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000 и 2500 мест. На сегодня форэскизные проекты, объемно-планировочные решения школ по мощностям предварительно согласованы с РГП «Госэкспертиза» и направлены во все регионы для проведения соответствующих работ.

Предполагается, что реализация нацпроекта «Комфортная школа» позволит решить вопросы с ликвидацией аварийных школ, трехсменным и переуплотненным режимом обучения, а также повысить качество образования и создать благоприятные условия для обучения.

#Правительство #совещание #Нацпроект #Комфортная школа

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