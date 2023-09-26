Реализацию промышленных кооперационных проектов обсудили Смаилов и Головченко

Вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Встреча состоялась в преддверии международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Казахстан».

Алихан Смаилов подчеркнул, что Беларусь является важным торгово-экономическим партнером для Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 23% и перешагнул порог в $1 млрд. По словам премьер-министра, для поддержания высокой динамики роста нужно продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг.

Вместе с тем одним из драйверов партнерства между странами является промышленная кооперация. Так, уже реализовано 8 проектов на сумму порядка $180 млн, на базе которых создано 1 400 новых рабочих мест. На стадии реализации находятся 2 проекта на $19 млн. При этом ведомства РК и РБ прорабатывают запуск еще 4 проектов на сумму свыше $100 млн с созданием порядка 800 рабочих мест.

«Казахстан заинтересован в развитии индустриального сотрудничества, реализации новых совместных проектов и расширении мощностей действующих производств», – сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь премьер-министр Беларуси отметил, что успешные кооперационные проекты РК и РБ могут служить моделью для дальнейшего развития этого направления.

«Действующие совместные производственные мощности уже позволяют изготавливать в Казахстане до 10 тысяч тракторов и до 1 тысячи комбайнов в год. Рассчитываем на дальнейшую поддержку этих проектов», – сказал Роман Головченко.

Наряду с этим он обозначил перспективы углубления взаимодействия в области агропромышленного комплекса, производства пожарно-спасательной техники и строительства.