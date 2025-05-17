В шымкентском городском перинатальном центре успешно проведена сложная операция на сердце ребенка весом всего 1 килограмм, которому исполнилось 45 дней со дня рождения, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Малыш, родившийся на 25 неделе, был доставлен в отделение интенсивной терапии новорожденных центра в начале марта. Он весил всего 655 граммов при росте – 28 сантиметров. После обследования врачи поставили диагноз "открытый артериальный проток", а также диагностировали респираторный дистресс-синдром.

Состояние малыша было настолько тяжелым, что его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В связи со сложным диагнозом врачи перинатального центра неоднократно консультировались со специалистами-кардиохирургами города.

Когда малышу исполнилось 45 дней и он достиг веса 1 кг, врачи решили сделать операцию на сердце. Сложное ювелирное вмешательство на открытом артериальном ядре прошло успешно.

Операцию провели кардиохирург Шымкентской городской детской клинической больницы Асан Жуманов и анестезиолог-реаниматолог Шымкентского городского перинатального центра Акжол Абдраимов.

В настоящее время состояние малыша стабильно тяжелое. Он находится под постоянным наблюдением врачей отделения неонатальной реанимации во главе с заместителем главного врача перинатального центра по неонатальной службе Гульмиры Будуковой и неонатолога-реаниматолога Ерасыла Шабетова.