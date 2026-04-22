Ребенок с кухонным ножом бегал во дворе в Астане

Происшествия
8
Дана Аменова
специальный корреспондент

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в Казнете

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции установили, что на дворовой территории был замечен ребенок с ножом в руках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны 

Как уточняется, в результате проверки установлен шестилетний мальчик. Выяснилось, что ребенок самостоятельно взял кухонный нож дома, пока его мать отвлеклась, после чего вышел на улицу. Пострадавших в результате инцидента нет.

С законным представителем несовершеннолетнего проведена профилактическая беседа по вопросам обеспечения безопасности ребенка.

Также мать ребенка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетнего.

Материалы направлены в Комиссию по защите прав детей.

