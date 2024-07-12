Речной патруль: приготовиться к погружению!

Солнце, июль, тридцать градусов жары. Обычная картина: жители и гости Астаны отдыхают на пляже, дети плещутся в воде. И здесь важно не терять бдительность: любая беспечность на глубине может обернуться трагедией. Столичные спасатели каждый день патрулируют реку Есиль на катере: наблюдают за отдыхающими, предупреждают, чтобы не заплывали за буйки, не купались в неположенных местах и соблюдали все меры безопасности.

О службе столичных спасателей рассказывает руководитель отделения оперативно-спасательного отряда ДЧС Астаны Константин Новокшанов:

– Личный состав заступает в четыре смены. Одна смена – 24 часа. Мы формируем так называемые ходы. Первый ход – это аварийно-спасательные работы, сотрудники выезжают на вызовы на специальном автомобиле. Есть водолазный ход, который работает только на воде, машина оборудована водолазным снаряжением. И дополнительно на акватории спасатели ездят на катерах, которые загружены спасательным кругом, концом Александрова, чтобы оказать первую помощь на воде.

Новые технологии помогают столичным спасателям. Одна из них – система ЕДДС – Единая дежурно-диспетчерская служба.

– Это центр, куда стекается информация по всем ЧС в Астане, – говорит спасатель. – Вся акватория в районе города про­сматривается видеокамерами. Если кто-то переплывает реку и начинает тонуть, то ЕДДС это видит. Диспетчеры тут же сообщают нам, и мы реагируем. Ближайший патруль срочно отправляется на вызов.

Константин Новокшанов поясняет, что один из навыков, которым важно овладеть спасателю, – уметь погружаться под воду. Большая часть столичных спасателей – это еще и водолазы.

– Водолазная служба в столице зародилась еще в советское время. С момента обретения независимости появилась водолазная служба водолазной станции. Потом ее расформировали, на ее базе создали оперативно-спасательные отряды, куда она и вошла. На данный момент у нас 80 сотрудников, из них больше 70 процентов – это водолазы, – отмечает Константин Новокшанов.

Таких специалистов готовят на базе оперативно-спасательного отряда. Кандидаты должны пройти медкомиссию и иметь отменное здоровье. После их ждут три месяца обучения.

– Мы имеем право обучать водолазов третьего класса третьей группы специализации, – пояс­няет Константин. – Они должны пройти альпинистскую, газодымозащитную, химическую, водолазную подготовки. После окончания обучения кандидат сдает экзамены: отвечает на тео­ретические вопросы и выполняет практическое погружение под воду. Если успешно сдает нормативы, то комиссия присуждает водолазу третий класс третьей группы специализации. Это самый начальный класс, но квалификацию можно повышать и дальше.

Обычно водолазы выезжают на вызовы, когда, к сожалению, человека уже не спасти – необходимо найти тело и извлечь из воды. Хотя бывают и счастливые случаи.

Кстати, когда мы пришли к спасателям, они отрабатывали спасение детей в районе реки Акбулак. По сценарию учений двое детей купались у берега. Один из них далеко отплыл, но не рассчитал силы, устал и начал тонуть. На берегу их заметили патрулирующие водолазы. За минуту один из них надел водолазный костюм и начал погружаться в воду. Мальчик, конечно, был на мели, но понарошку скрылся под водой, а мужчина вовремя успел подхватить его. Крепкие руки вынесли ребенка на берег, а дальше – искусственное дыхание и спасение.

Герой дня – 30-летний Олжас Рахметов. В ОСО служит уже восемь лет. Признается, что для подводного погружения нужна не только физическая, но и психологическая выдержка. Обычно водолазы работают под водой под большим давлением 45 минут, иногда час, а то и два.

При этом без хорошего снаряжения не обойтись. Олжас показывает гидрокостюм немецкого производства. И зимой, и летом он оберегает от переохлаждения и внешних угроз.

– Гидрокостюм бывает двух видов – мокрый и сухой. Сейчас на мне сухой тип, он из неопрена, вода внутрь не проникает. Зимой необходимо надевать специальное нижнее белье. А костюм мок­рого типа надевается на голое тело. При погружении в водоем вода затекает внутрь костюма, но это не страшно – нагреваясь, тело сохраняет тепло, – продолжает Олжас.

Важный элемент в снаряжении – баллон, наполненный сжатым воздухом.

– Баллоны бывают стальные, алюминиевые, композитные, – подхватывает разговор Константин. – Насколько хватает в баллоне воздуха – индивидуально. Чем опытнее водолаз, тем меньше он расходует воздух. В среднем пос­ле 45 минут нахождения в воде мы должны извлечь водолаза из воды и убедиться, что воздуха дос­таточно. Плюс каждые пять минут подается сигнал – узнаем, как самочувствие спасателя. Если все хорошо, то можно продолжать.

Водолаз никогда не работает один. На берегу находится напарник, который держит с ним связь с помощью веревки. И это не просто так: видимость в реке нулевая.

– Вся работа водолаза происходит по сигнальному концу, – объяс­няет Константин. – Человек, который держит веревку, – это его глаза и уши. Есть международные водолазные сигналы. Например, команда «плыви направо» – один раз дернуть и потрясти веревку. Если «налево» – два раза дернуть и потрясти. Самый любимый наш сигнал – «выходи на поверх­ность». Нужно три раза дернуть веревку.

Водолазы, как и спорт­смены, постоянно должны быть в форме. Поэтому они тренируются ежедневно – и не только в воде, но и в спортзале.

– В каждую смену погружаемся под воду, это хорошая практика. У меня всегда готово снаряжение: когда поступит срочный вызов, я могу быстро одеться и приступить к работе, – рассказывает Олжас Рахметов.

За время службы ему приходилось доставать из воды утопленников, но Олжас признается, что старается не принимать близко к сердцу каждый случай. Делает свою работу быстро и четко.

– Летом чуть ли не каждый день спасаем людей, – уточняет Константин Новокшанов. – При патрулировании наблюдаем: если человек переплывает реку, может случиться всякое – устанет, схватит судорога, он может быть в алкогольном опьянении. В таком случае спешим на помощь.

К примеру, в прошлое лето Константин Новокшанов вместе с напарником спас тонущего ребенка. Это случилось вечером во время патрулирования на реке Есиль. В районе ЖК «Akbulak Riviera» они увидели мальчика, прыгнувшего в воду с пирса.

– Мы проезжали на катере. И вдруг увидели, как мальчик прыгнул, вынырнул, хотел вернуться, но начал тонуть. Я нырнул с катера, вытащил его, оказал первую помощь. Мальчик пришел в себя, собрал вещи и убежал, – улыбается спасатель.

Однако не всякое спасение со счастливым концом. По данным столичного ДЧС, за последние три года на водоемах столицы утонули 23 человека. В этом году уже имеется три факта гибели на воде, в двух из них утонули дети... Как отмечают в ДЧС, все факты гибели на воде зафиксированы в местах несанкционированного купания. Вместе с тем с начала купального сезона были спасены два человека.

На сегодня в столице определено 26 мест купания для населения, из которых только пять являются разрешенными. Это Центральный пляж, пляжные зоны «Три пескаря», «Армина», «Столичный двор» и коммунальный пляж в районе моста по ул. Бейсековой.

«В целях недопущения фактов гибели на водоемах города департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны настоятельно рекомендует жителям и гостям столицы соблюдать элементарные правила безопасности на водоемах, купаться только в специально отведенных и оборудованных участках акваторий, не купаться в нетрезвом состоянии, не заплывать за буйки и знаки ограждения, не прыгать в воду в незнакомых участках водоемов и ни в коем случае не оставлять детей у воды без присмотра взрос­лых», – призывают столичные спасатели.