Редкий вид леопарда попал в объектив фотоловушки в Мангистау

Фото: пресс-служба Минэкологии

По информации комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, в Устюртском государственном природном заповеднике был зафиксирован редкий переднеазиатский леопард — подвид, находящийся под угрозой исчезновения по критериям международного союза охраны природы.

Этот вид внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов РК с апреля 2021 года и включен в Красную книгу РК.

«Окрас переднеазиатских леопардов может варьироваться в зависимости от региона. В отличие от других подвидов леопардов, переднеазиатские леопарды часто имеют более светлую и менее насыщенную окраску, что помогает им лучше сливаться с сухими и каменистыми ландшафтами их обитания», – констатировали в ведомстве.

Этот адаптивный камуфляж позволяет им эффективно скрываться от потенциальных хищников и добычи в суровых условиях их среды обитания.

Напомним, снежные барсы были замечены в Государственном национальном природном парке «Көлсай көлдері».