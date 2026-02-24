Можно получить информацию о своем избирательном участке сразу несколькими способами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

15 марта состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции. Жители Астаны могут получить информацию о своем избирательном участке сразу несколькими способами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Узнать свой избирательный участок астанчане могут в режиме реального времени посредством нескольких источников:

- На официальном веб-сервисе: https://referendum.astana.kz/

- Через чат-бот в Telegram: https://t.me/referendum_astana_bot

- Через единый контакт-центр iKomek, по телефону 109.