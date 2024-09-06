Референдум в новых законодательных условиях

Политика
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Ася Петрова

Поправки и нововведения в законодательство о референдуме своевременны и важны, считают эксперты.

фото ЦИК РК

Экспертный совет как диалоговая площадка для обсуждения наиболее важных вопросов, связанных с плебисцитом, действует при Центральной избирательной комиссии с 2022 года. На этот раз на повестку дня были вынесены актуальные для действующей электоральной кампании темы: правовая база референдума и поп­равки в соответствующий конс­титуционный закон, внесенные в 2024 году, а также организационные моменты референдумного процесса.

Открывая заседание, председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров отметил, что в целях соблюдения принципов инклюзивности, а также приоритета институционального развития, определенных новой стратегией развития ЦИК РК, в текущем году состав эксперт-совета был расширен включением в него известных общественных деятелей в сфере защиты гражданских прав, прав лиц с инвалидностью и представителей избирательных комиссий регионов. Он выразил уверенность, что пополнение состава членов совета расширит его экспертный потенциал и позволит усилить возможнос­ти диалоговой площадки для выстраивания конструктивного и эффективного обмена мнения­ми с экспертами из разных сфер общественной жизни.

Нурлан Абдиров представил новых членов совета. Это президент РОО «Казахстанская конфедерация инвалидов» Жанат Омарбекова, руководитель ОО «Ассоциа­ция женщин с инвалидностью «Шырак» Татьяна Баклажанская, председатель Республиканской нотариальной палаты Асель Жанабилова и председатель территориальной избирательной комиссии Атырауской области Азамат Айманакумов.

Переходя непосредственно к обсуждаемым вопросам, глава ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что в 2024 году с внесением поправок в Конституционный закон «О рес­публиканском референдуме» были устранены некоторые имевшие место правовые пробелы.

– Мы выходили на референдум 2022 года, надо сказать прямо, с устаревшим Конституционным законом «О республиканском референдуме». Напомню, что в 1995 году в Казахстане прошли сразу два референдума и соответствующий закон был принят накануне, в том же году. На протяжении 27 лет, до 2022 года, в нашей стране не было ни одного референдума. И когда Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении референдума по поправкам в Конституцию, для ЦИК это был вызов. Тогда в конс­титуционный закон были внесены буквально две поправки, в том чис­ле очень важная об изменении формы бюллетеня, но в основном закон остался тем же. С принятием поправок в этом году закон значительно обновился, – отметил Нурлан Абдиров, начиная обсуждение.

Об основных новеллах конституционного закона рассказала участникам заседания вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова. Основная часть внесенных поправок является отсылочными нормами к конституционному закону о выборах.

По аналогии с выборным законодательством в конституционном законе о республиканском референдуме теперь закреплены права и обязанности национальных и международных наблюдателей, а также представителей иностранных СМИ. Определены правила освещения хода подготовки и проведения референдума средствами массовой информации. Урегулированы порядок проведения опроса общественного мнения в период референдума и другие важные вопросы. Пересмотрен механизм оплаты работы членов комиссий референдума. Предусмотрено изготовление бюллетеней для голосования только на казахском и русском языках. Регламентирован вопрос обжалования решений и действий (бездействия) комиссии референдума, направленных на обеспечение прав граждан.

– В целом внесенные изменения направлены на восполнение пробелов в правовом регулировании и позволяют усовершенствовать практику проведения республиканского референдума, – резюмировала Ботагоз Жакселекова.

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева отметила, что поправки в законодательство о референдуме были очень хорошо проработаны на этапе обсуждения в Мажилисе. Она выразила уверенность, что обновленный закон, безусловно, улучшит процесс проведения референдумов, поскольку поправки упорядочивают многие детали и процедурные моменты.

Поддержала мнение коллеги депутат Сената Парламента РК Жанна Асанова, назвав поправки оптимальными и своевременными.

– Самым верным решением было внесение в законодательство о референдуме отсылочных норм, потому что Конституционный закон «О выборах» в полной мере четко регламентирует все процедурные моменты, тем более что он неоднократно обновлялся и актуализировался, а все процедуры, которые необходимы для проведения избирательной кампании, взаимосвязаны. И уже в нынешней кампании членам комиссий референдума будет гораздо легче работать с обновленным законом, – отметила сенатор.

В свою очередь доктор юридических наук Индира Аубакирова, подчеркивая важность совершенствования законодательства в обсуждаемой сфере, отметила, что потребность в самом институте референдума в нашей стране растет. И то, что впервые в Казахстане на референдуме будет решаться такой важный для развития страны вопрос, – это показатель движения вперед в русле курса на демократизацию и построение «слышащего государства».

Руководитель Научного центра НИИ судебно-правовых и инновационных проектов Академии правосудия при ВС РК профессор Лейла Жакаева высказалась в поддержку поправок, затрагивающих регулирование вопроса обжалования решений и действий (бездействия) комиссий референдума, с целью обеспечения прав граждан. Она подчеркнула, что эта новелла соответствует принципам правового государства, а также тем нововведениям, которые провозглашены в связи с введением административной юстиции.

– Через республиканский референдум мы очень четко выполняем функцию нашей Конституции об управлении народом делами государства, – отметил в свою очередь член экспертного совета доктор юридических наук Марат Когамов, высказав также мнение, что изменения и дополнения в законодательство о референдуме сделаны в интересах народа, работают на идею слышащего и справедливого государства.

Подводя итоги обсуждения первого вопроса, Нурлан Абдиров подчеркнул, что законодательство о республиканском референдуме обновлено своевременно и качественно.

– Учтены опыт организации и проведения референдума 2022 года в нашей стране, а также рекомендации экспертов, включая международных наблюдателей. Таким образом, обновленный Конституционный закон «О республиканском референдуме» полностью гармонизирован с обновленным Конституционным законом «О выборах» и учитывает лучшие мировые практики и электоральные стандарты, – резюмировал председатель ЦИК.

После Нурлан Абдиров проинформировал участников встречи о ходе подготовки к проведению референдума. В рамках электоральной кампании ЦИК выполняет функции Центральной комиссии референдума, комиссии на местах (территориальные и участковые) также становятся комиссиями референдума.

Он затронул такие основные направления, как информационное сопровождение кампании, организация деятельности национальных наблюдателей, подготовка участков для голосования, сделал особый акцент на обеспечении прав лиц с инвалидностью. Отдельно он остановился на вопросах электорального обучения участников референдумного процесса, аккредитации наблюдателей.

По поводу вопросов организации референдума и совершенствования правовой базы высказались доктора юридических наук, профессора Исидор Борчашвили и Марат Когамов.

Отдельно обсуждался вопрос информирования граждан о необходимости реализации своих конституционных прав через участие в таких значимых для страны кампаниях, как респуб­ликанский референдум. В этой связи, в частности, было озвучено предложение рассылать именные пригласительные избирателям, чтобы подчеркнуть месседж – каждый голос важен. Развивая тему, член Клуба молодых избирателей при ЦИК РК Айсана Рахимова предложила размещать на таких приглашениях QR-коды с информацией о процедурных моментах участия в голосовании, правах и обязанностях избирателей, предмете референдума.

Нурлан Абдиров акцентировал внимание на том, что для Центральной комиссии референдума как уполномоченного государственного органа по подготовке и проведению референдума основной задачей является эффективная и своевременная реализация большого пласта организационных мероприятий.

Он также подчеркнул, что на всех этапах подготовки важна слаженная работа единой системы избирательных органов страны. Деятельность комиссий всех уровней – центральной, территориальных и участковых – должна основываться на строгом соблюдении действующего законодательства и обеспечении открытости и прозрачности избирательного процесса. Глава Центральной комиссии референдума отметил, что члены ЦКР совершат ряд рабочих поездок по регионам с целью проконтролировать качест­во подготовки к референдуму.

В завершение Нурлан Абдиров сделал акцент на создании максимальных условий для свободного выражения воли избирателей. Он отметил необходимость изучить прозвучавшие предложения и мнения членов экспертного совета, обобщить их и учесть в работе комиссий референдума всех уровней.

#законодательство #АЭС #референдум

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