Реформа повысит ответственность Правительства

Отныне, отметил он, Кабинет министров будет нести отчет за свою работу перед Парламентом, а народные избранники получили право влиять на дальнейшую работу министров.

– Двух третей голосов палаты достаточно для того, чтобы освободить от должности глав ведомств. Ситуация, когда многие вопросы Глава государства решал сам, была обусловлена становлением независимости. И вы знаете, Президент оперативно принимал решение по тому или иному вопросу. Сегодня в этом надобность отпала, мы живем в XXI веке. Правительство должно само принимать такие решения, быть ответственным за их исполнение. А Президент сосредоточен на более глобальных вопросах, – отметил Серик Бектурганов.

В ходе брифинга журналисты поинтересовались мнением сенатора относительно прозвучавшей идеи о создании однопалатного Парламента. Как отметил Серик Бектурганов, на сегодняшний день в Казахстане существует сбалансированная система государственного управления.

– То, что у нас существует двухпалатный Парламент, дает возможность более качественно исполнять самую главную нашу функцию – принятие законов. Если вы посмотрите по ныне действующим законам – по Конституции, по закону «О Парламенте», то у Сената есть право вернуть законопроект в Мажилис со своими поправками. Я думаю, что это и есть тот сбалансированный элемент государственного управления, который дает возможность более качественно принимать законы, – подчеркнул сенатор.