Реформа во имя стабильности

Статьи
135
Юлия Полонская

Более тысячи гостей из 70 стран мира собрал в казахстанской столице Международный форум Астана (AIF).

фото Игоря Бургандинова

Его программа включает свыше 40 мероприятий, на площадках которых в течение двух дней эксперты, представители правительств, международных организаций, бизнеса и научных кругов будут искать ответы на главные вызовы современности: проблемы клима­та, нехватка продовольствия и энергетических ресурсов, угроза безопасности сложившегося миропорядка.

Казахстан не случайно стал мес­том столь глобального диалога. Страна имеет солидный опыт в содействии международному посредничеству, включая мирные переговоры по Сирии, участие в операциях ООН по поддержанию мира и лидерству в области ядерного разоружения. Сама Астана зарекомендовала себя как столица мира и диалога, где проходили Астанинский экономический форум, Съезд лидеров мировых и традиционных религий и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Поэтому участники AIF, отмечая своевременность встречи на мировом уровне, говорили о том, что это хорошая возможность обсудить на панельных секциях самые важные вызовы современности, выработать пути противодействия главным угрозам стабильному развитию.

Отдельное внимание организаторы форума посвятили обсуж­дению роли самой важной международной организации – ООН. Эта тема так или иначе в первый день звучала практически на всех панельных секциях. В том, что структуру Организации Объединенных Наций нужно реформировать, согласны все ведущие эксперты мира. А вот каким образом это сделать, обсуждали участники панельной секции «Возможности или вызовы: ООН в обеспечении мира и безопасности».

Во-первых, сначала нужно определиться, какую из структур этой Организации необходимо подвергнуть реконструкции, чтобы приблизиться к равновесию сил в геополитическом формате. Ведь нельзя не признать эффективность многих программ и фондов, работающих в данной структуре, и, по мнению руководителя секретариата генерального директора отделения ООН в Женеве Давида Чикваидзе, было бы несправедливо обвинять в несостоятельности всю ее структуру. Нельзя забывать и том, что ООН была создана в 1945 году, того двуполярного мира больше не существует, а потому факт, что Организация не соответствует вызовам времени, весьма закономерен.

– Если мы четко указываем на то, что реконструировать нужно Совбез, то надо понимать, что с наличием права вето постоянных членов это сделать будет крайне сложно, – считает Давид Чикваидзе. – А момент перехода к принципам многополярности мирового порядка был упущен. Эту ошибку, безусловно, нужно исправить, но сначала следует изменить наше общее мировоззрение. Поводом для создания таких глобальных международных организаций были две мировые войны. Нам не нужно дожидаться третьей для того, чтобы начать менять свои подходы к геополитическому диалогу.

Помощник Генерального секретаря по Европе, Центральной Азии и Северной и Южной Америке в департаменте по политическим вопросам ООН Мирослав Енча напомнил об опыте Лиги наций, основанной в результате Версальско-Вашингтонской сис­темы Версальского соглашения в 1919–1920 годах и преследовавшей такие цели, как разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путем дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Со своими задачами организация не справилась, и на смену ей пришла ООН, которая тогда, почти 80 лет назад, стала более эффективной коммуникационной площадкой для мирового диалога и сохранения политического баланса.

– Как мы можем сегодня вернуться к этой универсальности принципов, которые устраивали бы всех? Ответ напрашивается сам собой: нужна другая программа мира, – сказал Мирослав Енча, который считает, что число постоян­ных членов Совета Безопасности нужно не сокращать, а, наоборот, увеличивать.

Сегодня среди них нет, например, представителей Латинской Америки и Африки, а Азиатский регион представляет только Китай.

– Международный форум Астана – своевременная возможность встретиться и обсудить вопросы, от которых сегодня зависит будущее, – отметила специальный представитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала. – Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, очень серьезны. Только мир пережил пандемию COVID, столкнувшись с глобальными климатическими и продовольственными проблемами, как мы вынуждены думать о сохранении мира на планете. Дос­тичь этого можно только одним единственным способом – проявлением политической воли всех мировых лидеров, ведь ООН – это и есть мы: представители 193 государств-членов.

Как вариант, участники дискуссии предлагают отказаться от прак­тики постоянных членов Совбеза и права вето и расширить его состав до 35 участников.

– В моем понимании это выглядит так: Большая двадцатка, Африканский союз и четырнадцать стран, представляющих пять регио­нов, – поделился своими мыслями Давид Чикваидзе. – Возможно ли это, я не знаю.

#Астана #реформы #РК #форум Астана #AIF

Популярное

Все
Как меня провели с летом
Высокая миссия зергера
В Северо-Казахстанской области почтили память Георгия Тверитина, автора лучшего поэтического перевода на русский язык казахского эпоса «Козы-Корпеш и Баян-Сулу»
Пантеон семи святых
БТР может все!
Сотрудничество и диалог – это путь из кризиса
Реформа во имя стабильности
Цифровизация как определяющий фактор конкурентоспособности
Действовать сообща или идти порознь
Формула региональной интеграции
Генерация энергии в условиях климатических изменений
«Зеленая» повестка: ВИЭ и водород
Разминка для мозга
Указ Президента Республики Казахстан
Простые истины
Не стоит расслабляться
Расти устойчиво
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
В какое время суток ЕНТ сдают лучше, поделились в Миннауки
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
Даже в баню сходишь только раз в 2 недели – депутат Саиров о доходах казахстанцев
Банк и кредит. Как бы басня
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Правительстве рассмотрели ход исполнения ряда поручений президента
В Астане открылся сезон автомотоспорта
"Топчан на колесах" с мигрантами выявили жамбылские полицейские
В Кызылорде прошел уникальный спектакль на казахском языке, поставленный новым инклюзивным театром «Arman»
Королевскую свадьбу празднует Иордания
Вице-премьер посетил мероприятие для особенных детей
В Шымкенте задержали полицейских-мошенников
Церемония инаугурации президента Турции прошла в Анкаре
Глава Комитета промышленной безопасности МЧС покинул свой пост
Лионель Месси покидает ПСЖ
Сразу три стихии подчинили себе юные конструкторы из Костаная
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Вокруг да около науки
Дело о спецЦОНах передано в суд
Группу домушников задержали в Алматы
Почему Токаев ездил на парад в Москву
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Роль истории в жизни общества
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)

Читайте также

Не стоит расслабляться
«Зеленая» повестка: ВИЭ и водород
Генерация энергии в условиях климатических изменений
Формула региональной интеграции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]