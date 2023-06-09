Реформа во имя стабильности

Его программа включает свыше 40 мероприятий, на площадках которых в течение двух дней эксперты, представители правительств, международных организаций, бизнеса и научных кругов будут искать ответы на главные вызовы современности: проблемы клима­та, нехватка продовольствия и энергетических ресурсов, угроза безопасности сложившегося миропорядка.

Казахстан не случайно стал мес­том столь глобального диалога. Страна имеет солидный опыт в содействии международному посредничеству, включая мирные переговоры по Сирии, участие в операциях ООН по поддержанию мира и лидерству в области ядерного разоружения. Сама Астана зарекомендовала себя как столица мира и диалога, где проходили Астанинский экономический форум, Съезд лидеров мировых и традиционных религий и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Поэтому участники AIF, отмечая своевременность встречи на мировом уровне, говорили о том, что это хорошая возможность обсудить на панельных секциях самые важные вызовы современности, выработать пути противодействия главным угрозам стабильному развитию.

Отдельное внимание организаторы форума посвятили обсуж­дению роли самой важной международной организации – ООН. Эта тема так или иначе в первый день звучала практически на всех панельных секциях. В том, что структуру Организации Объединенных Наций нужно реформировать, согласны все ведущие эксперты мира. А вот каким образом это сделать, обсуждали участники панельной секции «Возможности или вызовы: ООН в обеспечении мира и безопасности».

Во-первых, сначала нужно определиться, какую из структур этой Организации необходимо подвергнуть реконструкции, чтобы приблизиться к равновесию сил в геополитическом формате. Ведь нельзя не признать эффективность многих программ и фондов, работающих в данной структуре, и, по мнению руководителя секретариата генерального директора отделения ООН в Женеве Давида Чикваидзе, было бы несправедливо обвинять в несостоятельности всю ее структуру. Нельзя забывать и том, что ООН была создана в 1945 году, того двуполярного мира больше не существует, а потому факт, что Организация не соответствует вызовам времени, весьма закономерен.

– Если мы четко указываем на то, что реконструировать нужно Совбез, то надо понимать, что с наличием права вето постоянных членов это сделать будет крайне сложно, – считает Давид Чикваидзе. – А момент перехода к принципам многополярности мирового порядка был упущен. Эту ошибку, безусловно, нужно исправить, но сначала следует изменить наше общее мировоззрение. Поводом для создания таких глобальных международных организаций были две мировые войны. Нам не нужно дожидаться третьей для того, чтобы начать менять свои подходы к геополитическому диалогу.

Помощник Генерального секретаря по Европе, Центральной Азии и Северной и Южной Америке в департаменте по политическим вопросам ООН Мирослав Енча напомнил об опыте Лиги наций, основанной в результате Версальско-Вашингтонской сис­темы Версальского соглашения в 1919–1920 годах и преследовавшей такие цели, как разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путем дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Со своими задачами организация не справилась, и на смену ей пришла ООН, которая тогда, почти 80 лет назад, стала более эффективной коммуникационной площадкой для мирового диалога и сохранения политического баланса.

– Как мы можем сегодня вернуться к этой универсальности принципов, которые устраивали бы всех? Ответ напрашивается сам собой: нужна другая программа мира, – сказал Мирослав Енча, который считает, что число постоян­ных членов Совета Безопасности нужно не сокращать, а, наоборот, увеличивать.

Сегодня среди них нет, например, представителей Латинской Америки и Африки, а Азиатский регион представляет только Китай.

– Международный форум Астана – своевременная возможность встретиться и обсудить вопросы, от которых сегодня зависит будущее, – отметила специальный представитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала. – Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, очень серьезны. Только мир пережил пандемию COVID, столкнувшись с глобальными климатическими и продовольственными проблемами, как мы вынуждены думать о сохранении мира на планете. Дос­тичь этого можно только одним единственным способом – проявлением политической воли всех мировых лидеров, ведь ООН – это и есть мы: представители 193 государств-членов.

Как вариант, участники дискуссии предлагают отказаться от прак­тики постоянных членов Совбеза и права вето и расширить его состав до 35 участников.

– В моем понимании это выглядит так: Большая двадцатка, Африканский союз и четырнадцать стран, представляющих пять регио­нов, – поделился своими мыслями Давид Чикваидзе. – Возможно ли это, я не знаю.