Реформам Президента нужна поддержка народа

И уже есть первые результаты плюрализма мнений. При утверж­дении кандидатуры Премьер-министра Алихана Смаилова фракция Народной партии Казахстана воздержалась, а фракция ОСДП выступила против. К ней присоединились независимые депутаты.

Теперь о выступлении Главы государства. В какой мере его предложения соответствуют предвыборной программе НПК? В чем наши позиции совпадают, а в чем расходятся?

Президент Касым-Жомарт Токаев сразу обозначил, что политические реформы, заявленные 16 марта 2022 года, в большей мере реализованы, начиная с поправок в Конституцию на референдуме. НПК как инициатор поправки «земля и недра принадлежат народу» довольна тем, что она вошла в Основной закон государства. Тем самым народу возвращено безусловное право на землю и ее богатства. Осталось довести до идеального состояния механизм справедливого распределения этих самых богатств.

В предвыборной программе Народной партии Казахстана среди множества конкретных предложений есть несколько основных.

«Власть – народу!» – этот лозунг уже частично претворен в жизнь политическими реформами Президента в течение пос­леднего года. Их финалом стали внеочередные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты.

На какой-то период в Казах­стане Конституцией права «быть избранными» оказались лишены беспартийные граждане. Между тем в партиях состоят не больше 2 млн граждан, а остальные 10 млн казахстанцев – как раз беспартийные. Нынешние выборы по мажоритарной системе в районные (100%), городские (100%), областные (50%) мас­лихаты и Мажилис (30%) дали мощный импульс политическим амбициям гражданских активис­тов, оппозиции и представителей общественных объединений.

Отдельно можно выделить этнический состав 29 избранных депутатов по одномандатным округам. Несоблюдение баланса интересов разных этносов в Парламенте было сглажено депутатами по партийным спискам. Только НПК, «Ауыл» и «Amanat» предоставили им места. В то же время можно констатировать слабую активность представителей других этносов в электоральном процессе. Что это – отсутствие политических амбиций или отчужденность от политических процессов государства? Ответ на эти вопросы должен быть предметом изучения политологов, культурологов и социологов. Учитывая геополитические реалии, важно сформировать единую нацию. В Парламенте должны высказываться мнения всех социальных и этнических групп.

Ориентируясь на передовые демократические страны, мы видим толерантное отношение избирателей при выборах депутатов. Все это говорит о степени зрелости нашего общества и переживаемых им процессах становления политичес­кой культуры. Предложения Главы государства о 30-процентной квоте для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможнос­тями в составе Мажилиса дают возможность раскрыться новым политическим лидерам. Правовые основы для построения Справедливого Казахстана есть. Осталось исполнить законы максимально справедливо.

Идея Президента Касым-Жомарта Токаева о влиятельном Парламен­те возможна только при легитимном составе Мажилиса. Ведь влияние – это не только усиление полномочий обеих палат, выдвижение состава Правительства победившей партией, но еще и честная реализация демократических новелл. Легитимность депутатов в глазах всего общества подверглась сомнению из-за случаев фальсификации на некоторых избирательных участках. Оппозиция указывает на эти факты, подает в суды и создает свой «Народный парламент». Получается так, что на местах исполнительная власть создает прецеденты и в очередной раз дискредитирует реформы Президента.

Кому выгодны эти распри внут­ри общества? Кто хочет обесценить политические реформы Президента? Ответ очевиден: раскол общества выгоден реваншистам. Переходный этап может затянуться из-за сильного сопротивления старых сил приходу «неконтролируемой» свежей крови. И это в такой сложный геополитический момент, когда мировая турбулент­ность сильно влияет на будущее Казахстана.

Нам важно и нужно надеяться на внутренние резервы и ресурсы. Для этого необходимо дать возможность состояться многопартийности, сформировать плюрализм мнений, убрать сомнения и апатию народа. Это невозможно сделать по приказу. Доверие достигается реальными делами власти. Только активные граждане способны на преобразования государства.

Но основой всему является единство нации. Это отлично понимает и Президент, который предупредил всех: «С избранного пути ни в коем случае нельзя сворачивать. Напротив, следует твердой поступью идти по пути реформ, держа в фокусе внимания такие фундаментальные ценности, как верховенство закона, единство народа, социальная справедливость и внутриполитическая стабильность». Понятно, что Казахстан вступил в сложный этап реформ, где политическая борьба является неотъемлемым элементом. Власть никто не отдает добровольно. Все политические партии готовы к бескомпромиссной, но справедливой борьбе за голоса избирателей.

Противодействие бюрократического аппарата реформам Президента – это тревожный сигнал Главе государства. Ведь политичес­кая модернизация – лишь часть реформ. Успех государства зависит от эффективности экономических преобразований.

Основой всему является доверие всего народа Касым-Жомарту Токаеву как лидеру государства и реформатору. Если народ потеряет доверие к Президенту, то и экономические реформы могут забуксовать.

Ведь ни для кого не являются секретом старые методы исполнительной власти на местах, когда аким решает все вопросы, распределяет финансовые ресурсы, определяет кадровую политику. В некоторых областях это царь и бог. Несправедливость и коррупция убивают инициативу предпринимателей, порождают недоверие к центральной власти, особенно когда жалобы на областных акимов остаются без рассмотрения в столице. Во время предвыборной кампании я услышал много историй о беззаконии местных властей и попранных правах граж­дан и бизнеса.

Лозунг «Власть – народу!» также предусматривает выборы акимов прямым голосованием. В предвыборной программе НПК это одно из требований. Глава государства объявил, что «в этом году в 45 районах и городах областного значения пройдут выборы акимов». Этот этап передачи власти местному населению не должен быть омрачен вмешательством исполнительной власти, которая может вконец уничтожить доверие граждан к выборам своим административным вмешательством.

Настоящий государственник думает о судьбе государства, а не о продвижении своего человечка в акимы. Акимами должны стать авторитетные профессио­налы-хозяйственники данного района, без «гастролеров» и «парашютистов».

В своей предвыборной прог­рамме НПК изложила план восстановления аграрного сектора и сельских территорий, предложила создание Министерства развития АПК и сельских территорий, Министерства водных ресурсов.

Бизнес же многие годы безуспешно просит власть об одном – не мешать им работать. И сейчас Глава государства заявил о своей безого­ворочной поддержке малого и среднего бизнеса, указав, что «движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство». Он признал недостатки государства на предыдущем этапе развития страны и уточнил, что потребуется «поменять акценты в нашей экономической политике». Это полностью соответствует предложениям Народной партии Казахстана поставить на первое место материальное благополучие гражданина и довести долю среднего бизнеса в ВВП до 45% путем изменения Налогового кодекса. Только мощный средний класс и собственное производство делают государство стабильным.

Президент Касым-Жомарт Токаев предупредил, что предстоя­щие пять лет станут определяю­щими для нашей страны: «Нам предстоит сформировать качественную законодательную базу для обеспечения динамичного прогресса страны». Тут важно отметить, что построение социального государства изначально должно иметь ориентиры реальные и доказуемые. Таковыми являются скандинавские страны, где реализован принцип скандинавского социализма.

НПК, являясь социал-демократической партией, выдвинула цель – построение справедливого общества, где власть и богатства страны принадлежат народу Казахстана. И нас радует, что Глава государства осознанно выбрал простой народ и предпринимателей, сделав ставку на тех бизнесменов, «которые без доступа к административным ресурсам, за счет предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело».

Тут важно заострить внимание и предпринимателей, и местных властей, и депутатов на рачительном расходовании средств. Годами складывалась порочная и преступная практика выделения многократно завышенных сумм на различные, на первый взгляд, нужные госпрограммы. Но миллиарды разворовывались, ложные отчеты никем не проверялись, ситуация не менялась.

Глава государства отлично понимает, какое непростое наследство досталось ему. Кардинальная смена правил игры для чиновников, четкий механизм реализации государственных планов предполагают такую же кардинальную перезагрузку исполнительной власти.

В своем выступлении перед депутатами Глава государства подверг критике Правительство: «Правительство медлит с принятием важнейших решений, которые вязнут в рутине бюрократии и многочисленных согласований между ведомствами, между Правительством и Администрацией Президента. Министры опасаются принимать решения, перекладывают ответственность на коллег или подчиненных. Все это недопустимо».

Надо заметить, что ротация одних чиновников на других им подобных не решит проблему эффективного управления государством. Мы констатируем печальный факт медленной перезагрузки Системы. Смена формаций не состоялась в силу сопротивления кланово-олигархического капитализма. И потому очень важно рекрутировать в Правительство незапятнанных представителей из гражданского общества и политических партий.

Президент, обращаясь к депутатам, повторил свое предложение назначать в Правительство и в управление областями представителей разных партий. Коалиционное Правительство сплотит разные политические партии в этот ответственный и опасный период мировой истории.

Опасения, что эти честные профессионалы не справятся с государственной работой, ошибочны. Такие утверждения выгодны лишь тем, кто пытается сохранить прежние правила игры. Сплоченные идеей сохранения старого бюрократического аппарата, они создают нужное мнение на всех уровнях власти.

Политический плюрализм необходим. И тот факт, что сам Глава государства открыто говорит о проблемах управления экономикой, отлично понимает причины этой «медлительности» минист­ров, дает надежду всем партиям быть услышанными. Их конструктивная критика бюрократичес­кого аппарата Правительства и областных акиматов должна сопровождаться не отпис­ками чиновников, а реальными сведениями о проделанной работе.

К сожалению, до сих пор не изжиты коррупция и очковтирательство. Пока снизу вверх чиновники отправляют липовые сведения, реальная экономика страдает. Сельское хозяйство в период посевной и уборки ежегодно остается без топлива, не отработаны логис­тика и система хранения урожая. Налоговики душат микро- и малый бизнес вместо обеспечения свободы предпринимательства. Стерео­типы в умах министров мешают им сменить подходы к формированию республиканского и местных бюджетов. Международные инвес­торы идут в основном в сырьевой сектор, игнорируя производство. Между тем можно и нужно возвратить былые позиции Казахстана в промышленных отраслях.

НПК предлагает новые подходы, реализация которых требует не только объективности в оценке ситуации, но также политического мужества и воли. Новый Казах­стан вполне может стать реальностью при смене парадигмы в умах чиновников. Освободиться от психологии «временщиков» и мыслить стратегически, на благо народа и государства – вот требование времени.

Президент Касым-Жомарт Токаев как опытный дипломат мирового уровня видит последствия геополитических процессов для Казахстана. Поэтому он открыто говорит о пересмотре Стратегии «Казахстан-2050» с учетом нынешних реалий. Популизм недопустим. В то же время надо ясно понимать, что народ устал от сказок о будущей прекрасной жизни и хочет жить богато и счастливо прямо сейчас.

Говоря о реформе судебно-правовой системы, Народная партия Казахстана предложила избрание районных судей местным населением, а областных судей и председателей районных и областных судов – депутатами областных маслихатов. Надо исключить элемент протекционизма и коррупции при назначении судей. Доверие местных жителей является лучшим основанием для восстановления справедливого суда.

Надо помнить, что на районном уровне рассматривается до 96% всех судебных дел. Эта реформа даст возможность в кратчайшие сроки поднять экономическую активность граждан, которые до этого часто подвергались рейдерству и несправедливым судебным решениям.

Как заявил Глава государства депутатам: «Важно, чтобы каждый гражданин был уверен в защите своих прав, не сомневался в справедливости судов. Ключевую роль здесь играет формирование высокопрофессионального и неподкупного судейского корпуса».

Хочу сообщить читателям, что фракция НПК в Мажилисе в предыдущем созыве активно участвовала в подготовке закона о деятельности адвокатов и юридических консультантов. Необходимо повысить их роль и вывести на один уровень с прокуратурой, вернув равную состязательность в суде.

Президент также подчеркнул, что обращения граждан в Конс­титуционный суд выявили несоответствие некоторых законов и подзаконных актов Конституции и необходимо привести в соответствие с Основным законом все акты в стране.

Большую тревогу Главы государства вызывает состояние 65 приграничных районов. Он озвучил необходимость конкретных мер по их развитию: «Главная цель – снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни людей, придать новый импульс экономичес­кому развитию приграничных районов».

Народная партия Казахстана в своей предвыборной программе предусмотрела повышение квот приема кандасов, создание новой программы их переселения в приграничные области страны. Это решит вопросы и экономического развития регионов, и использования государственного языка, и национальной безопасности.

Понятно, что самыми наболевшими для граждан страны являются социальные проблемы. Лечение любой болезни начинается с точного диагноза. Президент указал на большую пропасть между богатыми и бедными и социальную несправедливость. И решение этих острых социальных проблем является основной задачей Парламента. При этом было ясно сказано, что «какие-то вопросы придется отложить».

Ориентация на доходы от сырье­вого сектора и изменчивая конъюнк­тура рынка заставляют Правительство иначе относиться к формированию бюджета. Насколько известно, оно до сих пор погашает долги прошлого года. Инфляция нарастает, монетарные рецепты Нацбанка не помогают. Глава государства указал, что копившиеся годами системные проблемы в экономике и социальной сфере требуют решительных действий: «Поэтому придется принимать непопулярные, но эффективные и нужные решения».

Нам всем надо научиться экономить и быть рачительными хозяевами своих природных ресурсов. Изменение психологии всего общества – трудная, но осуществимая задача. Надо всем избавляться от патернализма и иждивенчества. Построение социального государства должно быть прагматичным и ответственным.

Мы помним «шоковую терапию» 90-х годов. Нет смысла повторять подобные сценарии сейчас. Но переориентация вектора развития экономики, практики ведения бизнеса, бытовых привычек необходима и чиновникам, и депутатам, и всему населению страны. Только изменив себя, мы можем изменить государство. Никто другой не сделает за нас нашу жизнь лучше. Только народ Казахстана способен на такие изменения: пройти через испытания к новым историческим реалиям, построить фундамент демократического государства.