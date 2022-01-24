Колонка обозревателей

Реформы в Казахстане: европейский ракурс

Дархан Кыдырали
Двумя наиболее заметными, на наш взгляд, новостями прошедшей недели стали резолюция Европарламента по ситуации в Казахстане и встреча Президента К. Токаева с представителями крупного бизнеса. Ниже мы коротко расскажем об обоих событиях, а также о связи между ними.

Итак, по порядку. Начнем с того тревожного факта, что Европейский парламент в минувший четверг выступил с односторонними обвинениями в адрес Казахстана, основываясь на неполной и односторонней информации о недавних трагических событиях в нашей стране.

Европарламент – орган, решения которого носят рекомендательный характер. Причем сам порядок его работы требует ежемесячного принятия резолюций. Они называются «срочными» и принимаются на пленарных сессиях в Страсбурге по четвергам – каждый месяц по две. В этот раз наряду с Казахстаном «под резолюции» попали Гонконг (т. е. КНР) и Судан. Иначе говоря, принятое только что решение не играет для нас критической роли.

Тем не менее происшедшее определенным образом бьет по имиджу нашей страны в европейских кругах. Это не вполне справедливо, особенно на фоне продвижения Казахстана в сфере развития демократических институтов и соблюдения базовых прав человека.

Достаточно вспомнить переход к уведомительному порядку проведения митингов и собраний (в соответствии с которым проходили, в частности, мирные протесты на западе Казахстана в самые первые дни января), к выборности местных акимов, снижение порога на прохождение политических партий в Парламент и требований к их регистрации, избрание республики в Совет по правам человека ООН на 2022–2024 годы...

Стоит признать, что определенная доля ответственнос­ти на нас самих все-таки лежит. Как минимум следовало в те трагические дни обеспечить оперативное информирование мирового сообщества – хотя бы в лице того же Европарламента и многочисленных правозащитных организаций. Так, например, если бы информация об обгоревших трупах на улицах и отрезанных головах сразу была предъявлена мировой общественности, возможно, упомянутая резолюция не появилась бы вовсе.

Однако, в любом случае, сам факт принятия резолюции, не дожидаясь окончания расследования, проводимого сейчас в Казахстане, – сам по себе свидетельствует об изначальной предвзятости авторов документа. Иначе как «двойным стандартом» назвать их действия крайне трудно. Прежде всего элементарно проигнорирован ряд фактов, известных каждому казахстанцу, а также всем мало-мальски информированным наблюдателям и экспертам.

Начнем с того, что приказ о стрельбе на поражение долгое время не отдавался Главнокомандующим, несмотря на нас­тойчивые требования все большего количества граждан. Приказ был отдан на той «стадии процесса», когда в любой западной стране власть действовала бы крайне жестко.

Достаточно вспомнить (никем не осужденную) стрельбу по захватившим Капитолий в США – при том что там ни одному охраннику не отрезали голову, как двум нашим курсантам, которые, повинуясь юношескому максимализму, пошли и попытались сами остановить бушующую толпу, не дожидаясь приказа сверху.

В связи с этим невольно возникает догадка, что настоя­щий глубинный мотив обвинений, выдвинутых в адрес Казахстана, состоит не в факте стрельбы по вооруженным убийцам и злоумышленникам, а в том факте, что мы обратились за помощью к ОДКБ, а не к НАТО. Так, далеко не случайно именно данный факт активно «стремился прояснить» глава госдепа США Энтони Блинкен.

Мы можем отнестись (отчасти) с пониманием к реакции некоторых стран ЕС с учетом их исторического опыта. Однако это не отменяет того факта, что ОДКБ – не «синоним России», а международная структура, чьи члены связаны между собой определенными обязательствами, которые в итоге и были использованы после обращения руководства Казахстана к своим союзникам.

В итоге мы надеемся, что разум восторжествует, и дальнейших недружественных шагов по отношению к Казахстану не последует, а сама злополучная резолюция в будущем может быть пересмотрена.

Теперь в этом же контексте, остановимся на основных посылах, прозвучавших на встрече Президента К. Токаева­ с представителями крупного бизнеса в прошедшую пятницу. На что следует обратить внимание нашим европейским партнерам.

В основе – это было развернутое продолжение тезиса о «новом общественном договоре», уже прозвучавшего в программном выступлении К. Токаева в Мажилисе Пар­ламента. Оздоровление экономики и общества, беспощадная борьба с коррупцией. «Раскупорка» социальных лифтов, увеличение минимальной заработной платы, повышение уровня жизни простого человека. Как известно, без крепкого «экономического базиса» никакие права человека не работают. Построением этого самого базиса намерен заняться Токаев, в ультимативной форме давший национальной буржуазии месячный срок «на исправление». И наконец, отдельной строкой – построение правового государства как краеугольный камень программы.

С учетом всего вышесказанного мы искренне надеемся, что текущее недоразумение вскоре найдет свое разрешение, и дружественный нам Евросоюз не станет своими руками отталкивать от себя крупнейшую экономику Центральной Евразии – страну, которая не на словах, а на деле переходит к построению работающей демократии.

Сегодня наша страна находится на большой исторической развилке. Ближайшие годы станут годами испытания для всего казахстанского общества. Большие перемены еще только начинаются, впереди – настоящая глубокая трансформация государства, экономики и общества.

Новый Казахстан начинает формироваться с уверенных шагов. И надеемся, что Европа будет с нами.
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