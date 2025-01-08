Региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2025 год утвердили в РК

Общество
100
Дана Аменова
корреспондент

Включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев окажут меры господдержки

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно приказу министра труда и соцзащиты населения РК региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2025 год установлена в количестве 9 653 человека, что на 170 человек больше, чем в прошлом году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Целью принятия данного приказа является оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определяемых правительством Казахстана.

В 2025 году региональная квота распределена следующим образом:

для кандасов: Павлодарская обл. – 1 056 чел., Акмолинская обл. – 285 чел., Восточно-Казахстанская обл. – 269 чел., область Абай – 244 чел., Северо-Казахстанская обл. – 175 чел., Костанайская обл. – 150 чел., Атырауская обл. – 100 чел., Западно-Казахстанская обл. – 30 чел.;

для переселенцев: Павлодарская обл. – 3 050 чел., Северо-Казахстанская обл. – 2 969 чел., Костанайская обл. – 535 чел., Восточно-Казахстанская обл. – 372 чел., область Абай – 255 чел., область Ұлытау – 125 чел., Карагандинская обл. – 38 чел.

Включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев будут оказаны меры государственной поддержки в виде:

- субсидий на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП;

- субсидий для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП на семью;

- субсидий для работодателей, оказывающих содействие в переселении, в размере 400 МРП;

- направления на краткосрочное профессиональное обучение;

- содействия в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы;

- выдачи сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.

В 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов более 19,7 тыс. этнических казахов.

Всего с 1991 года по 1 января 2025 года на историческую родину вернулись 1 млн 148 тыс. этнических казахов, отметили в министерстве.

#регионы #Минтруда #кандасы #квота #переселенцы

Популярное

Все
Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой
Систему проверки фактов планирует изменить Меtа
Анастасия Городко завоевала серебро юниорского ЧМ по фристайл-могулу
Десятки тысяч человек покинули свои дома из-за пожара в Лос-Анджелесе
Теннисист Амир Омарханов впервые вошел в топ-5 мирового рейтинга
Более 120 человек стали жертвами землетрясения в Китае
В Астане, Алматы и 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2025 год утвердили в РК
Почти 30 криминальных авторитетов задержали в Казахстане за два года
Мощные ливни обрушились на Саудовскую Аравию
Экс-начальников колоний осудили за коррупцию в Алматинской области
Руководителей госпредприятия изобличили в получении взяток
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Команда молодости нашей
Газета моей мечты
И дольше века длится путь
Соло для собкора
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
Глава государства поздравил президента Кубы
Распоряжение Президента Республики Казахстан
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
Указ Президента Республики Казахстан
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Это счастье – стать родителями
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?

Читайте также

Бизнес встретил новшество в штыки
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рожд…
Обновлены данные по численности населения Казахстана
Как получить лицензию на предоставление специальных соцуслу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]