Регионам рекомендовано провести посевную кампанию раньше обычных сроков

Сельское хозяйство
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В большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая и сухая погода, за исключением зернового пояса, предгорий и крайнего юга, где осадки прогнозируются в пределах климатической нормы. Об этом на заседании Правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Засушливые условия могут сложиться на юге Костанайской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, а также в северных районах Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской, Абайской и Туркестанской областях.

Осадки в основном ожидаются в пределах нормы на западе и северо-востоке, на остальной территории — преимущественно меньше обычных значений, что может усугубить засушливую ситуацию.

Август и сентябрь в этом году ожидаются благоприятными для проведения уборочных работ. Обильных и продолжительных осадков, по информации министра экологии и природных ресурсов, не ожидается, а средние температуры воздуха на большей части страны предполагаются на 1 градус выше климатической нормы.

«Озвученный предварительный прогноз на летние месяцы будет уточняться и дополняться ежемесячными прогнозами и доводиться до всех заинтересованных государственных органов и населения», — резюмировал министр.

#регионы #погода #прогноз #МСХ #посевная

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