Регулярные ночные рейды по выявлению несовершеннолетних проводятся Астане

Столица
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Участковые полиции осматривают дворы и квартиры для изучения криминогенного состояния обслуживаемого ими объекта, проверяют лица, состоящие на учете в органах внутренних дел, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Астане по 1 ноября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», сообщает официальный сайт столичного акимата.

В мероприятии принимают участие представители районных акиматов, отдела ювенальной полиции департамента полиции города, управления образования и комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при акимате города Астаны.

Участковые полиции осматривают дворы и квартиры для изучения криминогенного состояния обслуживаемого ими объекта, проверяют лица, состоящие на учете в органах внутренних дел, для проведения с ними профилактической беседы.

Кроме того, для предотвращения антиобщественной деятельности проверяются съемные квартиры, рынки и другие торговые места, участки, где сосредоточены малообеспеченные семьи, молодежь и несовершеннолетние, а именно Центральный парк, торгово-развлекательные центры, компьютерные клубы.

По словам секретаря комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны Карлыгаш Саркеновой, вопросы профилактики правонарушений и защиты прав несовершеннолетних детей находятся на особом контроле комиссии.

«Оперативно-профилактическое мероприятие направлено на обеспечение безопасности в Астане, предотвращение преступности и правонарушений среди подростков. Проводя профилактические беседы с самими подростками, призываем их соблюдать закон. Родители, оставившие детей без присмотра, также выявляются, при необходимости они привлекаются к административной ответственности», - сказала Саркенова.

При координации прокуратуры г.Астаны правоохранительными и государственными органами совместно с членами комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики будут проводиться рейды по выявлению несовершеннолетних на улицах города и развлекательных заведениях в ночное время.

Напомним, что по статье 442. Кодекса РК Об административных правонарушениях с 22.00 до 6.00 часов запрещено нахождение и допущение нахождения несовершеннолетних, без сопровождения законных представителей в развлекательных заведениях, также с 23.00 до 6.00 часов несовершеннолетним запрещено находиться вне жилища без сопровождения законных представителей.

#Астана #полиция #несовершеннолетние #ночные рейды

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