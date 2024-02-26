Новый часовой пояс: Минцифры дало рекомендации по обновлению гаджетов

Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс (UTC+5) в Казахстане от информационных систем сотовых телефонов и устройств, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

Минцифры предлагает казахстанцам универсальную инструкцию для обновления своих устройств и своевременного перехода на новый часовой пояс.

– Гражданам, не получившим данные обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии. При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету, – время поменяется автоматически, если нет – необходимо поменять вручную, – говорят в министерстве.

Также в ведомстве приводят общие рекомендации. Приводим их ниже.

Проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети. Включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени. Перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.

Инструкция по операционным системам

Windows

Откройте «Панель управления» > Часы и регион > Дата и время. Перейдите во вкладку «Время в Интернете» и нажмите на «Изменить» параметры. Убедитесь, что активирована опция «Синхронизировать» с Интернет-временем и нажмите «Обновить сейчас». Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку Дата и время, нажмите «Изменить дату и время» и вручную установите правильное время.

macOS

Откройте Системные настройки > Дата и время. Убедитесь, что выбрана опция «Настроить дату» и время автоматически. Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.

Android

Откройте Настройки > Система > Дата и время. Включите автоматическое определение даты и времени и автоматический часовой пояс. Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.

iOS (iPhone и iPad)

Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время. Включите Автоматически для опции «Настройка даты и времени» . При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.

В случае возникновения проблем