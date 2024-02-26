Новый часовой пояс: Минцифры дало рекомендации по обновлению гаджетов

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс (UTC+5) в Казахстане от информационных систем сотовых телефонов и устройств, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

Минцифры предлагает казахстанцам универсальную инструкцию для обновления своих устройств и своевременного перехода на новый часовой пояс.

– Гражданам, не получившим данные обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии. При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету, – время поменяется автоматически, если нет – необходимо поменять вручную, – говорят в министерстве.

Также в ведомстве приводят общие рекомендации. Приводим их ниже. 

  1. Проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети.
  2. Включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени.
  3. Перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.

Инструкция по операционным системам

Windows

  1. Откройте «Панель управления» > Часы и регион > Дата и время.
  2. Перейдите во вкладку «Время в Интернете» и нажмите на «Изменить» параметры.  
  3. Убедитесь, что активирована опция «Синхронизировать» с Интернет-временем и нажмите «Обновить сейчас».
  4. Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку Дата и время, нажмите «Изменить дату и время» и вручную установите правильное время.

macOS

  1. Откройте Системные настройки > Дата и время.
  2. Убедитесь, что выбрана опция «Настроить дату» и время автоматически.
  3. Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.

Android

  1. Откройте Настройки > Система > Дата и время.
  2. Включите автоматическое определение даты и времени и автоматический часовой пояс.
  3. Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.

iOS (iPhone и iPad)

  1. Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время.
  2. Включите Автоматически для опции «Настройка даты и времени» .
  3. При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.

В случае возникновения проблем

  • Проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС.
  • Переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени.
  • Проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения.
  • Сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени.
  • Обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.        
#Минцифры #рекомендация #часы

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