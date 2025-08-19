За сутки в Испании сгорело 38 тысяч гектаров - это 54 тысячи футбольных полей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

В Испании самые серьезные лесные пожары в истории - по данным Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS), общая площадь лесных пожаров с начала года превысила 380 000 гектаров.

Огонь уже неделю бушует в северо-западных провинциях Самора и Леон, в галисийской провинции Оренсе, а также в западной провинции Касерес и в автономном сообществе Эстремадура на границе с Португалией.

Тысячи жителей эвакуированы. Перекрыты транспортные магистрали, приостановлено железнодорожное сообщение между Мадридом и Галисией.

Жара, мучившая испанцев две недели, достигала 45 градусов, но теперь постепенно идет на спад, что внушает пожарным осторожный оптимизм.