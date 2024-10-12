Рекордный урожай сахарной свёклы ожидается в Казахстане
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Урожай будет полностью принят сахарными заводами республики, передает Kazpravda.kz
В текущем году в Казахстане планируется собрать рекордные 1,1 млн тонн сахарной свеклы. На сегодняшний день ведутся интенсивные уборочные работы, сообщает МСХ.
«Однако возникли сложности при приемке урожая, связанные с образованием очередей и вынужденным длительным ожиданием, что вызывает недовольство фермеров. В этой связи министерство сельского хозяйства и акимат Жамбылской области предприняли ряд мер, направленных на разрешение ситуации», - отметили в ведомстве.