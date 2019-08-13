​Религия и культура

Открытие нового музея символично пришлось на священный праздник Курбан айт. Каждый, кто в этот день побывал в областной мечети «Халифа Алтай», смог познакомиться с экспозицией по истории религии и традиций в Казахстане. Как отметил в ходе торжественной церемонии аким регио­на Даниал Ахметов, знание исламской культуры позволяет лучше понять истоки духовного богатства казахского народа.

Гордость открывшейся экспозиции – редкие книги. Например, из Бухары был доставлен оригинал старинной книги Ходжи Ахмета Яссауи «Дивани хикмет», содержащий толкование хадисов. Из Кембриджа, а также из ряда библиотек в Турции получены изу­мительные издания по истории тюрков и мусульманства, в том числе «Огызнама» со сведениями о родословной тюрков-огузов и их прародителе – Огуз-кагане. По словам уполномоченного имама по Усть-Каменогорску Ермека кажи Мукатая, возраст книг – от 100 до 600 лет. Все они оцифрованы и доступны для знакомства в электронном формате. Для желающих есть также бумажные копии.

Украшением экспозиции служит интерактивная панель с сенсорным экраном, позволяющая прочитать и прослушать Коран на 4 языках: казахском, арабском, русском, английском. Кроме того, представлены экспонаты, дающие представление о древних культах. Например, установлен настоящий балбал – каменное изображение, олицетворяющее духов. Есть любопытная подборка образцов наскальных рисунков, артефакты, найденные при раскопках сакских курганов, стела с руническими надписями в честь тюркского полководца VIII века Культегина. В центре зала размещена копия Тайказана.

– Экспонаты дают представление об огромной временной эпохе от тенгрианства и начала распространения ислама до современного этапа этой мировой религии, – рассказали в музее. – Большой интерес вызвали макеты нескольких мечетей – Каабы, туркестанской – Ходжи Ахмета Яссауи, усть-каменогорской «Халифа Алтай», семейской двуминаретной мечети. Мы еще разместили макет средневекового тюргешского города Атлах, который располагался на юге страны. Он вошел в историю победой арабо-тюркских войск в битве с армией империи Тан. Здесь же можно увидеть носильные вещи ученого Халифы Алтая, который перевел Коран. А также предметы, принадлежавшие Мурату Телебаеву – участнику церемонии уборки священной Каабы в Мекке.

Интересно, что в наполнении фонда нового музея активное участие приняли восточноказахстанцы. По словам священнослужителей, из Курчумского района в дар передали позолоченную книгу, старинные серебряные и бронзовые монеты эпохи караханидов. Жители других районов помогли с коллекцией казахской одежды разных перио­дов истории. Каждый из экспонатов снабжен QR-кодом, достаточно поднести планшет – и на экране появится подробнейшая информация.

– Музей исламской культуры будет постоянно пополняться, – заверил имам. – Тем более что мечеть – это не только место поклонения. Это еще духовный центр, пропагандирующий традиции и историю. Любой, кто захочет найти информацию, может прийти сюда.

Аналогов новому хранилищу истории и культуры в республике пока нет. Похожий музей действует только в Казани на территории музея-заповедника «Казанский Кремль». Он также расположен в стенах мечети и показывает ислам как источник образования, культуры, письменности и нацио­нальных традиций. Изюминка казанского музея – интерактивный «листающийся» Коран со звуковым воспроизведением сур.