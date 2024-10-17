Ремесленный городок строится в Туркестане

Популяризировать казахскую культуру, историю Туркестана через народно-прикладное искусство – такую задачу поставил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, подчеркнув, что ремесленничество является важной составной частью развития туризма.
Практически каждый путешественник, приезжающий в древний город, стремится увезти с собой сувенир, который будет служить напоминанием о самобытной культуре казахского народа и величественной истории Туркестана. В акимате ожидают, что в ближайшее время на рынок поступят изделия, способные стать брендом.
Центр мастеров Qazaq-Oner будет включать в себя шоу-рум, мастерские и фотозоны. Он предоставит ремесленникам возможность сосредоточиться на творчестве.
Кроме того, Qazaq-Oner будет способствовать превращению города в международный центр ремесленничества, объединяющий мастеров самых разных направлений.
В рамках развития центра ремесленников планируется организовать производство изделий с дальнейшим их продвижением на рынок. Это создаст новые туристические продукты и укрепит сотрудничество с представителями туристической отрасли.
В городке прикладники смогут не только воспользоваться помещениями, обустроенными под производственные мастерские, но и необходимым оборудованием.
Чтобы повысить уровень профессионализма мастеров, их намерены отправлять на стажировку в другие регионы страны, чтобы они могли получить необходимый опыт и поучиться у своих коллег. Есть также намерение поддерживать ремесленников среди наших соотечественников за рубежом.
Для начала составлен список ремесленников, в который включили 144 мастера. Один из них – Абай Рыспаев, на протяжении десятилетий возрождающий древнее гончарное искусство. Это уникальный мастер-гончар, член Союза ремесленников РК, продукция которого отмечена Знаком качества ЮНЕСКО.
По информации руководителя управления туризма Туркестанской области Нурдаулета Медеуова, продажей продукции займутся специальные сотрудники. Для успешной реализации планов будут разработаны маркетинговые стратегии.
В этом году Туркестану присвоили особый статус. Принятие закона позволило сформировать эффективную систему управления и сохранения памятников и объектов историко-культурного наследия, в том числе расположенных в охранной зоне объекта Всемирного наследия – мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи.
Кроме того, будет обеспечено планирование научных археологических исследований и научно-реставрационных работ на территории самого мавзолея. Законопроект также предусматривает сохранение и возрождение культурного наследия, развитие традиционного ремесленничества, продвижение города Туркестана как духовно-культурного, исторического и туристского центра.