Ремесленный городок строится в Туркестане

Культура и общество
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Популяризировать казахскую культуру, историю Туркестана через народно-прикладное искусство – такую задачу поставил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, подчеркнув, что ремесленничество является важной составной частью развития туризма.

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Практически каждый путешественник, приезжающий в древний город, стремится увезти с собой сувенир, который будет служить напоминанием о самобытной культуре казахского народа и величественной истории Туркестана. В акимате ожидают, что в ближайшее время на рынок поступят изделия, способные стать брендом.

Центр мастеров Qazaq-Oner будет включать в себя шоу-рум, мастерские и фотозоны. Он предоставит ремесленникам возможность сосредоточиться на творчестве.

Кроме того, Qazaq-Oner будет способствовать превращению города в международный центр ремесленничества, объединяю­щий мастеров самых разных направлений.

В рамках развития центра ремесленников планируется­ организовать производство изделий с дальнейшим их продвиже­нием на рынок. Это соз­даст новые туристические продукты и укрепит сотрудничество с представителями туристической отрасли.

В городке прикладники смогут не только воспользоваться помещениями, обустроенными под производственные мас­терские, но и необходимым оборудованием.

Чтобы повысить уровень профессионализма мастеров, их намерены отправлять на стажировку в другие регионы страны, чтобы они могли получить необходимый опыт и поучиться у своих коллег. Есть также намерение поддерживать ремесленников среди наших соотечественников за рубежом.

Для начала составлен список ремесленников, в который включили 144 мастера. Один из них – Абай Рыспаев, на протяжении десятилетий возрож­дающий древнее гончарное искусство. Это уникальный мастер-гончар, член Союза ремесленников РК, продукция которого отмечена Знаком качества ЮНЕСКО.

По информации руководителя управления туризма Туркес­танской области Нурдаулета Медеуова, продажей продукции займутся специальные сотрудники. Для успешной реализации планов будут разработаны маркетинговые стратегии.

В этом году Туркестану прис­воили особый статус. Принятие закона позволило сформировать эффективную систему управления и сохранения памятников и объектов историко-культурного наследия, в том числе расположенных в охранной зоне объекта Всемирного наследия – мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи.

Кроме того, будет обеспечено планирование научных археологических исследований и научно-реставрационных работ на территории самого мавзолея. Законопроект также предусматривает сохранение и возрождение культурного наследия, развитие традиционного ремесленничества, продвижение города Туркес­тана как духовно-культурного, исторического и туристского центра.

#Туркестан #центр #ремесленники

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