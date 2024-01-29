Ремонт несуществующей дороги пытались профинансировать из бюджета в Карагандинской области

На самом деле деньги нужны были на строительство новой дороги, что по законодательству потребовало бы более сложной подготовки к финансированию через госзакупки

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Актогайского района выявила нарушения законодательства в области дорожного строительства, передает корреспондент Kazpravda.kz

"По протесту прокуратуры Актогайского района отменен открытый конкурс отдела экономики и финансов по текущему ремонту несуществующей автодороги «Акжарык-Аппаз» на общую сумму свыше 328 млн тенге. Установлено, что на балансе как местного, так и областного уровня уполномоченных органов на данном отрезке автодороги не имеется", – рассказали в прокуратуре.

По закону текущий ремонт автомобильной дороги – это комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на автомобильных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта автомобильной дороги, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом.

Соответственно, текущий ремонт должен проводиться на существующей автодороге.

Вместе с тем, согласно закону об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, строительство объектов и их комплексов осуществляются по проектной документации.