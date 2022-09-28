Решение Beeline прекратить трансляцию ряда российских телеканалов прокомментировал глава МИОР РК

Решение компании Beeline о прекращении трансляции ряда российских телеканалов принято самостоятельно. Об этом в интервью журналистам в Мажилисе Парламента Казахстана сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я осведомлен по этому поводу. Сегодня вышло заявление компании Beeline. Это не относится к министерству, потому что это частная компания, она расположена в Голландии. Они анализируют предпочтения своих пользователей, выявляют свою аудиторию, поэтому принимают частные решения. Сообщалось, что вещание каналов прекращается с 5 октября. Мы видели заявление, и это не относится к министерству», – сказал министр.

Журналисты также поинтересовались мнением главы Мининформа о том, могут ли быть у этого решения политические причины.

«Думаю, что нет. Компания Beeline смотрит на экономическую конъюнктуру, аудиторию, рекламу, возможно, есть и другие причины. Но, я не считаю, что для этого были политические основания. Это частная компания», – ответил Дархан Кыдырали.

Также министр отметил, что в Казахстане вопрос о прекращении вещания российских СМИ не стоит.

«Меры будут приниматься, если будут нарушения казахстанского законодательства. Но пока никаких предложений по этому поводу в министерство не поступало», – сообщил он.