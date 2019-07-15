Решение жилищной проблемы нужно держать на постоянном контроле – Токаев

Президент РК Касым-Жомарт на расширенном заседании Правительства поручил найти предложение как в целом решить жилищную проблему в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Решение жилищной проблемы мы должны держать на постоянном контроле. Мы должны понимать, что она является самой острой и насущной социальной проблемой нашего государства", – сказал Токаев.
Президент поручил Правительству выработать новые предложения по решению жилищного вопроса казахстанцев.
"Мы можем говорить о том, что со стороны определенных людей есть завышенные требования в отношении жилья. Но от этого проблема не найдет своего решения. Это все зависит от Правительства. Решение жилищной проблемы должно всегда находится под надзором со стороны Правительства", – отметил Токаев.
В заключение Президент подчеркнул, что необходимо тщательно рассмотреть вопрос соотношения стоимости и качества коммунальных услуг, оказываемых в стране.