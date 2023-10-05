Решить проблемы с интернетом во всех селах поручил глава государства

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Крайне важно решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах Казахстана. С таким заявлением выступил Касым-Жомарт Токаев на Республиканском съезде педагогов в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

«Важно ускорить темпы цифровизации образовательного процесса. В Казахстане имеются действительно сильные школы, которые могут конкурировать с авторитетными учебными заведениями во всем мире. Однако в них обучается только сотая доля наших детей. А цифровые решения позволяют быстро и эффективно масштабировать передовой педагогический опыт. С их помощью даже школьников в самых отдаленных районах можно обеспечить материалами и уроками от лучших учителей страны и мира. Поэтому крайне важно решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах нашей страны. Это срочная задача, стоящая перед правительством», – сказал глава государства.

Он отметил, что обеспечение сельских школ скоростным интернетом – ответственность и министерства цифрового развития, и акимов регионов.

«Через полгода я проверю исполнение данного поручения. В целом, нам предстоит масштабная цифровая трансформация системы образования, чтобы вывести ее на качественно новый уровень. В первую очередь, нужно до 2027 года провести скоростной интернет во все школы, где его еще нет. При этом в каждой из них должна быть развернута соответствующая локальная сеть. Решению этой насущной задачи будет способствовать национальный проект «Доступный интернет», – продолжил Токаев.

Вместе с тем, по его мнению, нужно обеспечить всех школьников доступом к продвинутым цифровым платформам с качественным обучающим контентом, в том числе электронными учебниками. Все материалы при этом должны пройти тщательную отраслевую экспертизу.

«В этой связи обращаюсь и к благотворителям: нужно помочь, в первую очередь, сельским школам. Немаловажно обучить педагогов основным цифровым компетенциям. Каждый учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и ориентироваться в современных технологиях, которые открывают широкие горизонты возможностей. Использование цифровых решений в учебном процессе – это уже норма. Необходимо активнее внедрять дистанционное обучение. Сочетание традиционного и онлайн форматов развивает у детей навыки самостоятельного поиска информации, сохраняя при этом возможности для их социализации в школе. Дистанционное обучение успешно применяется во многих странах. Мы тоже имели такой опыт в период пандемии. Для дальнейшего развития онлайн-обучения нам необходимо заложить соответствующую правовую основу», – добавил президент.