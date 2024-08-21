Республиканский августовский саммит педагогов стартовал в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

В нем примут участие более 500 тысяч педагогов в офлайн и онлайн форматах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным министерства, впервые традиционное августовское мероприятие пройдет в формате саммита с участием международных гостей — экспертов в области образования. В этом году тема встречи посвящена цифровизации образовательного процесса и особенностям внедрения искусственного интеллекта в процесс обучения с учетом мирового опыта под общим названием «Digital Kazakhstan: заманауи білім беру».

В рамках мероприятия организована образовательная выставка, на которой будут представлены цифровые продукты в сфере образования с использованием искусственного интеллекта. Также запланированы мастер-классы от ведущих экспертов, пленарные и секционные заседания.

В завершение мероприятия состоится награждение лучших педагогов за их вклад в развитие образования.

Всего примут участие более 500 тысяч педагогов в офлайн и онлайн форматах.

Министр просвещения Гани Бейсембаев поздравил педагогов страны с началом республиканского августовского саммита.

В своем обращении он обозначил ключевые задачи для системы образования в предстоящем учебном году, подчеркнув необходимость дальнейшего развития казахстанского образования.

#Минпросвещения #старт #август #саммит #педагоги

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