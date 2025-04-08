За звание сильнейших соревнуются 130 спортсменов с нарушениями слуха из 14 регионов Казахстана. Это дети от 8 лет и взрослые до 35 лет

Фото Кристины Кохно

В Павлодаре такой турнир проходит второй раз: организаторы смогли создать необходимые условия для особенных атлетов. Олимпийский 50-метровый бассейн отвечает всем мировым требованиям, а для подачи сигналов людям с нарушениями слуха используется специальное световое оборудование, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В числе дисциплин чемпионата: вольный стиль, кроль на спине, брасс, баттерфляй, эстафета.

На торжественной церемонии открытия соревнований легкой воды и быстрых секунд спортсменам пожелал президент Федерации водных видов спорта Павлодарской области Лев Акопов, который подчеркнул значимость стартов для всех участников.

Сильнейшим пловцам по итогам чемпионата предстоит защищать честь Казахстана на летних сурдолимпийских играх в Японии.

По словам главного судьи чемпионата РК по сурдоплаванию Гульмиры Айгужиновой, в сборную страны войдут спортсмены, которые займут здесь первые места. В целом казахстанская сборная неплохо выступает на международных стартах, входя в шестерку лучших.

Хозяева чемпионата большие надежды возлагают на 20-летнюю павлодарскую пловчиху Лиану Рогачеву: в активе студентки ПДУ имени Маргулана уже есть победы на международном уровне, она входит в национальную сборную и показывает стабильные результаты.

Стоит отметить, что для участников соревнований организаторы подготовили широкую культурную программу – ежедневно они выезжают на экскурсии по Павлодару.

Итоги чемпионата будут известны 12 апреля.