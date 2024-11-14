Республиканский чемпионат по тяжелой атлетике стартовал в Талдыкоргане

По данным Дирекции развития спорта, сегодня состоялась церемония открытия и были разыграны первые медали республиканского чемпионата.

«С 6 по 15 декабря мужская и женская национальные сборные Казахстана примут участие во взрослом чемпионате мира в Бахрейне. Некоторые участники ЧМ находятся здесь в Талдыкоргане и выступают на ЧРК. Сразу после первенства страны команда отправится на выездной УТС в Бахрейн. Это нужно для адаптации к местному климату, еде и т. д. По итогам чемпионата в Талдыкоргане тренерский штаб сборной планирует отобрать сильнейших и перспективных ребят и девушек на предстоящий сезон, то есть на следующий год», - сказал вице-президент федерации тяжелой атлетики РК Гаджи Гаджиев.