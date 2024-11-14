Республиканский чемпионат по тяжелой атлетике стартовал в Талдыкоргане

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В первенстве принимают участие 212 спортсменов из 17 регионов. Отсутствуют атлеты Павлодарской, Мангистауской и Атырауской областей, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Дирекция развития спорта

По данным Дирекции развития спорта, сегодня состоялась церемония открытия и были разыграны первые медали республиканского чемпионата.

«С 6 по 15 декабря мужская и женская национальные сборные Казахстана примут участие во взрослом чемпионате мира в Бахрейне. Некоторые участники ЧМ находятся здесь в Талдыкоргане и выступают на ЧРК. Сразу после первенства страны команда отправится на выездной УТС в Бахрейн. Это нужно для адаптации к местному климату, еде и т. д. По итогам чемпионата в Талдыкоргане тренерский штаб сборной планирует отобрать сильнейших и перспективных ребят и девушек на предстоящий сезон, то есть на следующий год», - сказал вице-президент федерации тяжелой атлетики РК Гаджи Гаджиев. 

Результаты первого дня:

Женщины (45 кг)

1.       Снежана Кашкарова (Жетысуская обл.) - 128 кг (57+71)

2.       Ирина Чумак (Костанайская обл.) – 105 кг (45+60)

3.       Ясмин Жуматаева (Абайская обл.) – 94 кг (42+52)

Женщины (49 кг)

1.       Айнур Абдыкалыкова (Жамбылская обл.) – 143 кг (63+80)

2.       Нурсезим Абаткызы (Улытауская обл.) – 137 кг (60+77)

3.       Виктория Мурашкина (Костанайская обл.) – 120 кг (50+70)

Мужчины (55 кг)

1.       Анатолий Грубов (Жетысуская обл.) - 229 кг (110+119)

2.       Нурбол Ешимбеков (Карагандинская обл.) – 218 кг (95+123)  

3.       Данил Корчагин (Акмолинская обл.) – 212 кг (96+116)  

#тяжелая атлетика #чемпионат #старт

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