Республиканский чемпионат по тяжелой атлетике стартовал в Талдыкоргане

В первенстве принимают участие 212 спортсменов из 17 регионов. Отсутствуют атлеты Павлодарской, Мангистауской и Атырауской областей, сообщает Kazpravda.kz
По данным Дирекции развития спорта, сегодня состоялась церемония открытия и были разыграны первые медали республиканского чемпионата.
«С 6 по 15 декабря мужская и женская национальные сборные Казахстана примут участие во взрослом чемпионате мира в Бахрейне. Некоторые участники ЧМ находятся здесь в Талдыкоргане и выступают на ЧРК. Сразу после первенства страны команда отправится на выездной УТС в Бахрейн. Это нужно для адаптации к местному климату, еде и т. д. По итогам чемпионата в Талдыкоргане тренерский штаб сборной планирует отобрать сильнейших и перспективных ребят и девушек на предстоящий сезон, то есть на следующий год», - сказал вице-президент федерации тяжелой атлетики РК Гаджи Гаджиев.
Результаты первого дня:
Женщины (45 кг)
1. Снежана Кашкарова (Жетысуская обл.) - 128 кг (57+71)
2. Ирина Чумак (Костанайская обл.) – 105 кг (45+60)
3. Ясмин Жуматаева (Абайская обл.) – 94 кг (42+52)
Женщины (49 кг)
1. Айнур Абдыкалыкова (Жамбылская обл.) – 143 кг (63+80)
2. Нурсезим Абаткызы (Улытауская обл.) – 137 кг (60+77)
3. Виктория Мурашкина (Костанайская обл.) – 120 кг (50+70)
Мужчины (55 кг)
1. Анатолий Грубов (Жетысуская обл.) - 229 кг (110+119)
2. Нурбол Ешимбеков (Карагандинская обл.) – 218 кг (95+123)
3. Данил Корчагин (Акмолинская обл.) – 212 кг (96+116)