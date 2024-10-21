Республиканский конкурс «Ұлттық кітап» впервые пройдет в Казахстане

В преддверии празднования Национального дня книги Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявляет о проведении конкурса «Ұлттық кітап», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основная цель конкурса – обеспечение читательской культуры, содействие развитию казахской литературы и духовности, выявление лучших авторов книг, поддержка и стимулирование переводчиков, издателей и книжных дизайнеров.

Прием заявок для участия в конкурсе будет проходить с 15 января по 11 апреля 2025 года.

К участию в конкурсе принимаются работы, изданные в течении последних 2 лет. Работы, поступившие после окончания срока приема, не регистрируются.

Конкурс будет проходить по следующим 10 номинациям:

Лучшая книга для детей;

Лучший комикс;

Лучшая книга в направления нон-фикшн;

Лучшая книга в жанре детектив;

Лучшая книга в жанре сатиры;

Лучшая иллюстрированная книга;

Лучшая переводная книга;

Лучшая книга в жанре фантастика;

Лучшее издательство;

Гран-При «Книга года».

Работы, участвующие в конкурсе, должны соответствовать таким критериям, как художественный уровень, художественный стиль, богатый словарный запас, наличие собственного стиля, актуальность темы, глубина содержания, историческая достоверность, высокое качество изготовления и качественный дизайн книги.

Более подробную информацию по вопросам подачи заявки можно получить по телефону: +7 775 897 7788

Напомним, что постановлением правительства в Казахстане появился новый праздник - «Национальный день книги», который будет отмечаться 23 апреля.

Эта праздничная дата появилась в связи с поручением главы государства, данным на основной сессии третьего Национального курултая в целях формирования в обществе высокой культуры чтения.