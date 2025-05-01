Республиканский «Забег Единства» прошел в Астане

АНК
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Ассамблея народа Казахстана совместно с Федерацией триатлона города Астаны, Министерством туризма и спорта, Министерством культуры и информации, акиматом города Астаны 1 мая 2025 года организовала республиканский «Забег Единства», приуроченный ко Дню единства народа Казахстана и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана

Фото: АНК

Целью забега является поддержка здорового образа жизни и укрепление межэтнического единства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В мероприятии приняли участие Председатель Сената Парламента РК М.Ашимбаев, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана М. Азильханов, депутаты Парламента, представители государственных органов, республиканских и столичных этнокультурных объединений, молодежных и волонтерских организаций, спортивных федераций, беговых клубов, жителей и гостей столицы.

«Забег единства» стартовал одновременно во всех регионах страны и собрал более 20 тысяч любителей здорового образа жизни.

Организованы забеги на полумарафонскую дистанцию, в том числе в командном формате, забеги-спутники на 5 и 10 км, а также детский и инклюзивный забеги.

Каждый из бегунов на финише стали обладателем памятной медали. Победители по возрастным категориям были награждены ценными призами.

В рамках соревнования были обеспечены все необходимые меры безопасности и профессиональное судейство.

«Забег единства» является ежегодным и традиционным.

 

 

 

#Астана #АНК #деньединства #забег

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