Пляжный ресторан обрушился в Испании: погибли четыре человека

Первый этаж пляжного ресторана на испанском острове Майорка «рухнул в подвал», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle

Фото: Isaac Buj/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance

Инцидент произошел в пиковое время работы заведения. сообщают местные СМИ.

Не менее четырех человек погибли в результате частичного обрушения ресторана Medusa Beach Club на муниципальном пляже Плайя-де-Пальма на испанском острове Майорка. Инцидент произошел около 20.30 по местному времени, сообщает агентство dpa.

Двухэтажный ресторан с террасой располагался на популярном у туристов променаде неподалеку от известных баров Megapark и Bierkönig. По словам очевидцев, обрушение произошло внезапно - первый этаж ресторана сложился «как карточный домик» и «рухнул в подвал», пишет газета El Pais. На фото с места инцидента видно, что крыша здания не обрушилась, - вероятно, этому способствовало то, что она вплотную прилегает к соседним строениям.

В результате обрушения еще как минимум 16 человек пострадали, сообщил представитель полиции острова. Подробностей о пострадавших, а также данных, есть ли среди них туристы, не приводится. Причины инцидента пока тоже неизвестны. Спасатели продолжают разбирать завалы, но «с 90-процентной уверенностью» под ними больше нет людей, заявил представитель полиции.