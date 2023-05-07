Ревизию парков проведут в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, как будут благоустраивать парки города, передает Кazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото пресс-службы акимата Астаны

"Проведём ревизию парков и общественных пространств города. Так как где-то имеются факты поломок, высыхания деревьев, не везде в должной мере работает система полива", - сказал аким.

Аким обошел ряд парков и общественных пространств, в том числе парк в ЖМ Коктал, Центральный парк, прилегающую территорию музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева.

"В городе проводим масштабную работу по озеленению, к примеру, озеленяем прилегающие к достопримечательностям и культурным объектам территории. Однако, не все подрядчики подходят к работе добросовестно. Возле музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева строим общественное пространство, только вот есть нарекания по посадке деревьев, необходимо в кратчайшие сроки устранить недочёты", - отметил градоначальник.