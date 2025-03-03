Рейсов во Вьетнам станет больше

С 4 июня Air Astana запускает новый прямой рейс между Алматы и Данангом, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по средам и субботам.

«Мы рады предложить еще больше рейсов во Вьетнам, одну из самых популярных стран для туризма. С 4 июня Air Astana начнет выполнять полеты из Алматы в Дананг в дополнение к регулярным рейсам из Астаны и Алматы в Нячанг. Теперь у вас еще больше возможностей для отдыха во Вьетнаме!» – пишут в пресс-релизе.

В авиакомпании напомнили, что все желающие посетить Фукуок могут воспользоваться сезонным рейсом до 31 марта.

Граждане Казахстана могут находиться во Вьетнаме без визы до 30 дней.

Напомним, с марта этого года авиакомпания Air Astana открывает новые маршруты во Вьетнам по направлениям Алматы - Нячанг с частотой 4 раза в неделю и Астана-Нячанг с частотой 3 раза в неделю, в Китай по направлению Алматы - Гуанчжоу с частотой 3 раза в неделю.