Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Китай, Вьетнам и Египет

Транспорт,Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Минтранс РК на постоянной основе ведет работу по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутом, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, с марта этого года авиакомпания Air Astana открывает новые маршруты во Вьетнам по направлениям Алматы-Нячанг с частотой 4 раза в неделю и Астана-Нячанг с частотой 3 раза в неделю, в Китай по направлению Алматы-Гуанчжоу с частотой 3 раза в неделю.

С весенне-летнего сезона авиакомпания Air Cairo планирует открытие рейсов по направлению Костанай-Шарм-эль-Шейх с частотой 1 раз в неделю и Алматы-Хургада с частотой 2 раза в неделю, а также запланировано возобновление рейсов из Алматы в Эль Аламейн с частотой 1 рейс в неделю.

Открытие новых направлений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между странами.

 

#Китай #Египет #рейсы #Вьетнам #Минтранспорта

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