Рейтинг акимов по качеству дорог: подробности раскрыли в МИИР

В Комитете автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК под руководством заместителя председателя комитета Жамбыла Бактияра прошло онлайн-совещание, в ходе которого презентована система оценки качества автодорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В обсуждении приняли участие представители Центра качества дорожных активов, а также акиматов городов республиканского значения и областей.

Комитетом автомобильных дорог совместно с Центром качества дорожных активов была разработана система оценки качества автодорог местного значения. Данная методика предназначена для определения эффективности мер, принимаемых акиматами столицы, городов республиканского значения, областей, районов по улучшению качества местных дорог.

«Формирование рейтинга в первую очередь будет основываться на результатах опроса пользователей автодорог. Удовлетворенность населения качеством дорог и мерами, проводимыми местными исполнительными органами по устранению недочетов, планируется определять посредством мониторинга социальных сетей. Также будут учтены негативные материалы, опубликованные в средствах массовой информации.

Кроме того, оценка будет присваиваться и по результатам экспертизы качества материалов и работ, проводимых на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов. Важным критерием является применение новых технологий строительства и современных дорожно-строительных материалов», – уточнили в МИИР.

Рейтинг по методике будет формироваться два раза в год: по итогам первого и второго полугодия. По результатам будут выявлены регионы с лучшими и наихудшими показателями.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработана методика по определению рейтинга акимов по качеству дорог.