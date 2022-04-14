Фото: Kazpravda.kz
Сенат , Мажилис , Общество
Резонансный законопроект о кибербуллинге и блокировке сетей вернули в Мажилис
Тусупбекова Лаура

Сенат Парламента РК на пленарном заседании вернул в Мажилис проект поправок по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации со своими изменениями и дополнениями, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, с учетом поступивших обращений депутаты предложили пересмотреть несколько положений законопроекта.

Так, исключены полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров.

"Акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка. Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и потребностью общества в информации. На наш взгляд, такой подход соответствует концепции Нового Казахстана и логике проводимых в стране политических реформ", – сказал Маулен Ашимбаев.

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