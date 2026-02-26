Результат общественного запроса и открытых обсуждений – Ерлан Карин о новой Конституции

Конституционная реформа
79
Айман Аманжолова
корреспондент

В ходе встречи членов Общенациональной коалиции «За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!» с жителями Актюбинской области госсоветник РК Ерлан Карин подчеркнул, что проект нового Основного закона по своей сути является подлинно народным документом, передает Kazpravda.kz

По его словам, Конституционная комиссия с самого начала работала в максимально открытом формате: каждое заседание транслировалось в прямом эфире, а на все вопросы и замечания, поступавшие от общества, давались подробные ответы и разъяснения.

«Предложения граждан были максимально учтены и нашли свое отражение в тексте нового Основного закона. Именно поэтому есть все основания называть новую Конституцию народной. Я акцентирую на этом внимание потому, что, вопреки утверждениям некоторых, новая Конституция была написана не за пять–шесть недель и даже не за один–два месяца, а создавалась вместе с народом на протяжении полугода, начиная с сентября прошлого года», – отметил он.

Государственный советник также ответил на вопрос, который волнует многих: зачем вообще понадобилось принимать новую Конституцию и в чем заключалась необходимость такого шага.

«Никто не ставит под сомнение историческую роль действующей Конституции в становлении нашей государственности и ее значительное позитивное влияние на развитие страны. Напротив, именно она дала мощный импульс развитию Казахстана и стала фундаментом тех достижений, которых мы достигли на сегодняшний день. Однако следует понимать, что эта Конституция была разработана и принята в переломный период, когда страна только освобождалась от советского прошлого, только обрела независимость, лишь начинала формировать собственные государственно-политические институты и выстраивать отношения с другими государствами», – подчеркнул Карин.

Государственный советник особо отметил, что Конституция 1995 года была написана языком и понятиями своего времени, с использованием терминологии и смысловых конструкций той исторической эпохи.

«Новую Конституцию разрабатывала комиссия из 130 человек. Все заседания проходили открыто и транслировались в прямом эфире. Предложения и обращения граждан, направленные через платформы e-Otinish и eGov, были максимально учтены. При этом к разработке нового Основного закона не привлекались зарубежные специалисты или консультанты. Для сравнения: Конституцию 1995 года подготовила небольшая группа всего из 12 человек, из которых трое были иностранными экспертами, и лишь девять – гражданами нашей страны. Они не работали открыто, не выступали публично в прямом эфире, не привлекали экспертное сообщество и общественные организации к широкому обсуждению. Напротив, работа велась в закрытом режиме, без широкого общественного диалога», – отметил он.

По словам государственного советника, новая Конституция станет Основным законом Казахстана, как страны, которая уже сформировала свой международный авторитет, ясно определила свои исторические ориентиры и опирается на науку и инновации как на ключевые факторы развития. Принятие новой Конституции ознаменует переход Казахстана к новому историческому этапу и выведет страну на качественно новый уровень развития.

#проект #Карин #реформа #конституция

