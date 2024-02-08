Родившегося дома малыша спасатели доставили к медикам в Туркестанской области

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Спасатели продолжают помогать гражданам в разыгравшуюся непогоду. В этот раз сотрудники ДЧС помогли выбраться из сугробов карете скорой помощи, в которой находился новорожденный малыш  

Фото: Kazpravda.kz

Спасатели оказали помощь роженице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Жительница населенного пункта Шубарагаш Толебийского района вызвала скорую помощь в связи с наступлением схваток.

Сотрудники скорой помощи приняли роды у 38-летней беременной женщины дома. Затем по пути в больницу машина не смогла выбраться из сугроба внутри населенного пункта. 

– Спасатели Толебийского района своевременно выехали на место происшествия, вызволили машину скорой помощи из снежного плена и сопроводили ее до больницы. В настоящее время состояние матери и ребенка стабильное, – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о двух жителях села Керейт Тулькибасского района, которые отправились на поиски скота и заблудились из-за непогоды. Один из пропавших найден мертвым.

#ребенок #спасатели #мать #врачи #скорая помощь #роды #снежный плен

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