Родившегося дома малыша спасатели доставили к медикам в Туркестанской области

Спасатели продолжают помогать гражданам в разыгравшуюся непогоду. В этот раз сотрудники ДЧС помогли выбраться из сугробов карете скорой помощи, в которой находился новорожденный малыш

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Спасатели оказали помощь роженице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Жительница населенного пункта Шубарагаш Толебийского района вызвала скорую помощь в связи с наступлением схваток.

Сотрудники скорой помощи приняли роды у 38-летней беременной женщины дома. Затем по пути в больницу машина не смогла выбраться из сугроба внутри населенного пункта.

– Спасатели Толебийского района своевременно выехали на место происшествия, вызволили машину скорой помощи из снежного плена и сопроводили ее до больницы. В настоящее время состояние матери и ребенка стабильное, – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о двух жителях села Керейт Тулькибасского района, которые отправились на поиски скота и заблудились из-за непогоды. Один из пропавших найден мертвым.