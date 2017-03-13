​Родство сердец, родство культур

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Татьяна Бек

– Имя и творчество Тараса Шевченко стали символом дружбы и взаимопонимания между Украи­ной и Казахстаном, – говорил, открывая заседание международного «круглого стола», директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова (ИЛИ), член-корреспондент НАН РК Уалихан Калижанов. – Несмотря на то что на казахской земле прошли годы его ссылки, они оказались самыми плодотворными. Многие произведения Тарас Шевченко посвятил казахскому народу.

Во время ссылки он много думал о своей родине и о ставшей близкой чужбине. Мотивы казахской культуры находили отражение в его сочинениях, не только сглаживали боль разлуки, но и открывали истоки близости народов, чаяний всех простых людей. В Казахстане никогда не угасал интерес к творческому наследию Шевченко, а его имя всегда стоит рядом с именами Абая и Пушкина. Символично и то, что в Алматы памятники трем ярчайшим поэ­там находятся поблизости, в пределах одного-двух кварталов.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана ­Алматы, председатель осетинского культурно-просветительного центра «Ирныхас» Казбек Мамсуров говорил о высокой лире двух кобзарей – Тараса Шевченко и Коста Хетагурова. «Шевченко в сердце моем» – так назывался док­лад председателя Украинского культурного центра Алматы Тамары Агаповой, познакомившей аудиторию – представителей этнокультурных центров, магистрантов и научных сотрудников Института литературы и искусства – с биографией и творческой судьбой национального поэта Украины.

Заведующий отделом абаеведения и литературы новой эпохи Серикказы Корабай посвятил свое выступление роли Абая и Шевченко в духовной жизни народов, главный научный сотрудник ИЛИ, доктор филологических наук Алимжан Хамраев рассказал о переводах стихотворений Шевченко на уйгурский язык.

– Свободолюбивый настрой поэ­зии Тараса Шевченко, его думы о судьбе родного народа, стремление постичь открытой, щедрой душой вековую мечту о вольной жизни, приблизить ее осуществление своими поэтическими творениями делают творчество Кобзаря понятным и близким народам мира, – отмечала заведующая отделом аналитики и внешних связей ИЛИ Светлана Ананьева. – В последние годы активизировалось научное сотрудничество института с Институтом литературы им. Т. Шевченко Национальной академии наук Украины. В нашей коллективной монографии «Международные связи казахской литературы в период независимости» есть раздел «Казахско-украинские литературные связи». Презентация книги состоялась в дни VI Форума творческой и научной интеллигенции стран СНГ в Киеве в 2001 году и вызвала большой научный интерес. Сегодня шевченковедение в Казахстане представлено исследованиями отечественных литературоведов и искусствоведов, разнообразно по тематике: это и отражение казахской природы, сакральных мотивов казахской культуры в картинах Шевченко, сравнительно-сопоставительный анализ текста и художественных переводов.

Исследования отечественных ученых хорошо известны в Украи­не и России. Ведущие научные сотрудники ИЛИ принимали активное участие в международных шевченковских чтениях (Астана, 2014), Международной научно-практической конференции «Кобзарь: идеи Независимости» (Актау, 2014), приуроченных к 200-летию Тараса Шевченко. Научные исследования Уалихана Калижанова, Райхан Ергалиевой, Светланы Ананьевой опубликованы в сборниках материалов международных форумов «Судьба Тараса Шевченко в ссылке» (Канев, музей-заповедник Т. Г. Шевченко) и «Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір» (Черкассы, 2016).

В ходе встречи атмосферу душевности, говорящую о родстве сердец и культур, создали поэтические произведения Шевченко, которые звучали на украинском языке. Хор Украинского культурного центра исполнил ставшие известными песни «Реве та стогне Дніпр широкий» и «Думы, мои думы».

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