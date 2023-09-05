Рогов встретился с главой представительства УВКБ ООН по Центральной Азии

5 сентября в министерстве иностранных дел Казахстана прошла встреча председателя комиссии по правам человека при президенте РК Игоря Рогова с главой представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии Хансом Шоддером, сообщает Kazpravda.kz .

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В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в области сокращения безгражданства, оказания защиты и гуманитарной помощи беженцам, внутренне перемещенным лицам, лицам без гражданств.

Х. Шоддер проинформировал о текущих направлениях деятельности УВКБ в Казахстане и Центральной Азии, а также высоко оценил взаимодействие правительства РК с УВКБ в решении и предотвращении безгражданства. Дипломат также поделился анализом законодательства Казахстана по сокращению безгражданства и поинтересовался возможностью ратификации Казахстаном Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства и Конвенции 1954 года.

В свою очередь Игорь Рогов выразил благодарность за активное сотрудничество и деятельность УВКБ в регионе, сообщил, что вопрос о ратификации указанных конвенций в настоящее время изучается профильными государственными органами.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы по проведению в текущем году совместных мероприятий, приуроченных к 75-летию Всемирной декларации прав человека.

В заключение стороны подтвердили свое намерение продолжить плодотворное сотрудничество между Казахстаном и управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев по всем интересующим вопросам.

Справочно: управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) – это международная организация, целью которой являются спасение жизней, защита прав и обеспечение лучшего будущего для беженцев, насильственно перемещенных сообществ и лиц без гражданства. Основная задача УВКБ заключается в обеспечении международной защиты беженцев и поиске долгосрочных решений их проблем посредством оказания содействия государствам и неправительственным организациям в вопросах репатриации или интеграции беженцев в новых обществах.