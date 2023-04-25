Конфликт обернулся убийством в Кызылорде

В Кызылорде мужчина скончался в больнице, не перенеся тяжкие телесные повреждения, нанесенные ему оппонентом в ходе ссоры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: telegram-канал POLISIA.KZ

Как сообщают в полиции, между двумя кызылординцами разгорелась перепалка, в ходе которой один из них нанес оппоненту тяжкие телесные повреждения. Потерпевший 42-летний житель Кызылорды от полученных травм скончался в больнице.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой».

«Подозреваемый 38-летний житель города заключен в ИВС. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются», – говорится в сообщении.