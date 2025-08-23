Фото: МКИ

Организаторами конференции выступили Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, Министерство культуры и информации, Аппарат Конституционного Суда, Судебная администрация Верховного Суда при технической поддержке Структуры «ООН-женщины».



Площадка конференции объединила ученых и экспертов, депутатов Мажилиса Парламента РК, представителей Конституционного и Верховного суда, центральных органов, внештатных советников акимов по вопросам гендерного равенства, НПО и международных организаций.

На конференции обсудили роль Конституции в обеспечении прав женщин и мужчин, достижения страны за 30 лет в продвижении гендерного равенства, а также перспективы реализации Пекинской декларации и платформы действий и Резолюции СБ ООН 1325.



Представители международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, ЕБРР дали высокую оценку проводимым реформам в Казахстане в сфере гендерного равенства и ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Участники конференции подчеркнули важность консолидации усилий всех заинтересованных сторон для продолжения работы по достижению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин.



По итогам будет разработан сборник докладов, который будет размещен на сайте Национальной комиссии.