В Астане в честь 30-летия Конституции Республики Казахстан и 30-летия Пекинской Декларации и Платформы действий состоялась международная конференция «30 лет прогресса: устойчивый путь к равенству прав и возможностей женщин и мужчин», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Организаторами конференции выступили Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, Министерство культуры и информации, Аппарат Конституционного Суда, Судебная администрация Верховного Суда при технической поддержке Структуры «ООН-женщины».

Площадка конференции объединила ученых и экспертов, депутатов Мажилиса Парламента РК, представителей Конституционного и Верховного суда, центральных органов, внештатных советников акимов по вопросам гендерного равенства, НПО и международных организаций.
На конференции обсудили роль Конституции в обеспечении прав женщин и мужчин, достижения страны за 30 лет в продвижении гендерного равенства, а также перспективы реализации Пекинской декларации и платформы действий и Резолюции СБ ООН 1325.

Представители международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, ЕБРР дали высокую оценку проводимым реформам в Казахстане в сфере гендерного равенства и ликвидации дискриминации в отношении женщин.
Участники конференции подчеркнули важность консолидации усилий всех заинтересованных сторон для продолжения работы по достижению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин.

По итогам будет разработан сборник докладов, который будет размещен на сайте Национальной комиссии.

