Роман Скляр проверил ремонт тепловых и водопроводных сетей

Первый вице-премьер Роман Скляр побывал на участках, где идет ремонт тепловых и водопроводных сетей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

В 2022 году в городе началась реконструкция магистральных сетей теплоснабжения № 1 и № 2. Из запланированных 10,6 км уже заменено 5,2 км. Завершиться работы должны в 2024 году.

Также в прошлом году в Балхаше приступили к реконструкции внутригородского водопровода 2-й и 3-й очередей.

Обновить нужно 124 км труб. В 2022 г. строители проложили 8,6 км сетей. В планах этого года – 30 км. Работы ведутся одновременно на пяти участках.

Роман Скляр проверил ход ремонта коммунальных сетей. А также провел рабочее совещание по вопросам дорожного строительства и ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги Караганда – Балхаш.