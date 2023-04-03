Роман Скляр сохранил пост первого заместителя премьер-министра

Роман Скляр назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: primeminister.kz

Указом главы государства от 3 апреля 2023 года за №168 Скляр Роман Васильевич назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

Роман Скляр родился в 1971 году в городе Павлодаре.

Окончил Павлодарский государственный университет по специальности «инженер-строитель», а также Московский институт современного бизнеса по специальности «экономист» и Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-монтажником МНУ «Экибастузуглеавтоматика».

В 1989-1990 годы – монтажник Экибастузского разрезостроительного управления производственно-монтажного управления «Казпромтехмонтаж».

С 1990 года – инженер по технике безопасности совместного советско-западно-германского предприятия «Вахинвест» Павлодара.

В 1990-1999 годы – начальник коммерческого отдела, заместитель директора, генеральный директор ТОО «Ансат-Павлодар».

В 1999-2002 годы – директор ТОО «Тыныс», Павлодар.

В 2002-2003 годы – начальник отдела управления Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК по Павлодарской области.

В 2003-2005 годы – заместитель начальника управления коммунальной собственностью Павлодара.

С января 2005 года – главный инспектор акима Павлодарской области.

С апреля 2005 года – руководитель аппарата акима Павлодара.

С 2006 года – заместитель акима Павлодара.

В 2006-2007 года – заведующий отделом развития инфраструктуры аппарата акима города Астаны.

В 2007-2008 годы – директор департамента энергетики и коммунального хозяйства Астаны.

В 2008-2010 годы – заместитель акима Павлодарской области.

В 2010-2011 годы – первый заместитель акима Павлодарской области.

В 2011-2013 годы – вице-министр транспорта и коммуникаций.

В 2014-2016 годы – вице-президент АО «Казақстан темір жолы».

В 2016 году – депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

С мая 2016 года – вице-министр национальной экономики.

В 2016-2019 годы – первый вице-министр по инвестициям и развитию.

С февраля по сентябрь 2019 года занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

18 сентября 2019 года указом президента РК назначен заместителем премьер-министра РК. 18 января 2021 года указом президента РК переназначен на данную должность.

11 января 2022 года указом президента РК был назначен первым заместителем премьер-министра РК.