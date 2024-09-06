Роналду первым в истории забил 900 голов

Футболист отметился голом в домашней игре 1-го тура Лиги наций с Хорватией

Фото: globallookpress.com

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду достиг рекордной отметки в 900 голов в официальных играх на взрослом уровне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

На счету Роналду 131 гол за сборную Португалии, 5 - за «Спортинг», 450 - за «Реал», 145 - за «Манчестер Юнайтед», 101 - за «Ювентус», 51- за «Аль-Наср», нынешний клуб.

У аргентинского форварда Лионеля Месси, который не играл с финала Кубка Америки, 838 голов.

В июне Роналду побил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне, превзойдя достижение бразильского вратаря Рожерио Сени (1 225 матчей), который известен по выступлению за сборную Португалии и «Сан-Паулу».

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Роналду выступает в Саудовской Аравии с 2023 года и выиграл с «Ан-Насром» Клубный кубок арабских чемпионов.

Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.

Ранее, Криштиану побил рекорд на YouTube, собрав более миллиона подписчиков за полтора часа. Первые 100 тыс. появились у канала 39-летнего чемпиона всего спустя 20 минут после запуска.

Также он попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, набравший наибольшее количество подписчиков на YouTube за 24 часа, – 19 729 827.