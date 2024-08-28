Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Спорт
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Криштиану установил рекорд по скорости набора подписчиков

Фото: globallookpress.com

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, набравший наибольшее количество подписчиков на YouTube за 24 часа, – 19 729 827, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru

Как отмечается, спустя 6 дней после открытия канала Роналду на него подписались более 48 миллионов человек.

В июле спортсмен заявил, что минувший чемпионат Европы был последним в его карьере.

#рекорд #Криштиану Роналду #Youtube #Гиннесс

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